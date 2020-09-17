Легковой автомобиль «снес» припаркованную иномарку под Симферополем

Водитель отечественного автомобиля снес припаркованную иномарку в Симферопольском районе, передает Управление ГИБДД МВД по республике.

Под Евпаторией иномарка столкнулась с автомобилем «КамАЗ» 37-летний водитель «ЗАЗ» двигался со стороны села Белоглинка в направлении поселка Мирное. Он не рассчитал скорость и столкнулся с припаркованным у обочины «Daewoo».

«В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля. По предварительным данным он получил закрытую черепно-мозговую травму, ссадины лба и ушиб грудной клетки», — уточнили в сообщении.