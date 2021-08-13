Легковой автомобиль вылетел с дороги и загорелся в Крыму

В Черноморском районе Крыма произошло возгорание автомобиля, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

На Крымском мосту произошло ДТП с участием трех автомобилей Инцидент произошел на автодороге Черноморское — Евпатория — Знаменское накануне вечером. За рулем находился 48-летний водитель.

«Водитель автомобиля Ford Mondeo допустил выезд транспортного средства за пределы дорожного полотна, где авто врезалось в дерево и загорелось», — уточнили в пресс-службе.