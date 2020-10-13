Лекарственное обеспечение Севастополя снова ушло в пике

Летом 2019 года во время Прямой линии Президент России назвал лекарственное обеспечение одной из трёх главных проблем здравоохранения. Люди жаловались на отсутствие льготных лекарств, проверка Минздрава выявила 30 регионов, где поставки плохо организованы. Президент настоятельно попросил руководителей регионов обратить внимание на проблему.

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент Российской Федерации: «Они должны понимать, в чём и где находятся приоритеты, когда речь идёт о здоровье и жизни людей – это безусловный приоритет».

14 октября 2019 года в эфир телеканала «НТС» вышел материал о ситуации с обеспечением севастопольцев льготными лекарствами. Граждане рассказывали о том, что время отсрочки по выдаче препаратов составляет, в среднем, месяц. Чтобы не погибнуть без нужной формы инсулина или других лекарств, горожане были вынуждены покупать их в коммерческих аптеках. Севастопольский штаб ОНФ тогда проверил основного прямого поставщика медицинских препаратов непосредственно гражданам – социальную аптеку №30.

Дата съёмки: 14 октября 2019 года

ЛАРИСА МЕЛЬНИК, руководитель исполкома Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта: «В 30-й аптеке на момент прошлой недели, когда мы рылись, у нас находилось 1744 отсроченных рецепта. Из них федеральная льгота – это 212, а региональная льгота, на минуточку, 1532».

Ровно через год, в октябре 2020-го телеканал «НТС» и севастопольский штаб ОНФ вновь вернулись к теме лекарственного обеспечения. Как выяснилось, изменения произошли. В худшую сторону.

Дата съёмки: 3 октября 2020 года

ЛАРИСА МЕЛЬНИК, руководитель исполкома Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта: «Мы взяли статистику последнюю, по состоянию на прошедшую неделю по 30-й аптеке. Вот очень красноречиво и вопиюще. По ситуации на этой неделе существует 2 тысячи 125 отсроченных рецептов».

В «отсрочке» – статины, бета-блокаторы, аспиронолактоны, эльтероксины, лизиноприл. 108 рецептов, поставленных в очередь – на жизненно-важные препараты для лечения онкологии.

ЛАРИСА МЕЛЬНИК, руководитель исполкома Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта: «Онкопрепараты – это извечная наша боль, и мы это тоже уже знаем. Там вообще нужно углублённо смотреть на действия онкодиспансера, почему так происходит. Но я думаю, что тут уже нужно надзорным органам как-то разбираться. Что такое онкобольному не получать вовремя препараты? Ну мы же все взрослые люди и всё это понимаем!»

Но самое большое количество отсроченных рецептов в социальной аптеке, 1118 штук – на тест-полоски для глюкометров. Чтобы контролировать уровень сахара в крови, диабетики, не получая льготных, вынуждены покупать полоски в коммерческих аптеках, а это недёшево, стоимость упаковки – от тысячи рублей. Пенсионерам, к примеру, это вообще не по карману. Почему появилась нехватка тест-полосок? В Севастополе, согласно данным, полученным из Севздрава, порядка 10 тысяч диабетиков. 80% из них пользуются глюкометрами.

Как утверждает Севздрав, на руках у людей приборы десяти фирм. Однако, согласно данным севастопольского штаба ОНФ, полученным из городского общества диабетиков, 80% пациентов пользуются приборами Акку-чек, Ай-чек и Ван тач. Соответственно, и полоски закупались для них. Однако недавно в лечебные учреждения города неожиданно, в качестве подарка, поступили 200 глюкометров фирмы Диаконт. А далее могла развернуться очень интересная история с явными признаками коррупционной схемы.

ЛАРИСА МЕЛЬНИК, руководитель исполкома Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта: «С помощью губернатора нам удалось месяц назад снести закупку на 14 с половиной миллионов тест-полосок вот той самой фирмы Диаконт, которыми не пользуется ни единый человек. На 14 с половиной миллионов вникуда закупка полосок! И при этом деле – ни одной полоски вышеназванных фирм Акку-чек, Ай-чек и Ван тач! Ни одной. И вот сегодня мы столкнулись с тем, что полоски Диаконт не закуплены, а полоски иных фирм и не планировались к закупке – мы видим это огромное количество отсроченных рецептов, и это – только по 30-й аптеке».

То есть, больные люди, придя в аптеку, получили бы неподходящие для их глюкометров тест-полоски. И были бы вынуждены купить у коммерсантов подходящий к полоскам глюкометр. Хороший заработок для производителя.

ЛАРИСА МЕЛЬНИК, руководитель исполкома Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта: «Нам очень обидно за людей, которые живут в городе, и которые из-за того, что так по-свински относятся сотрудники Департамента здравоохранения к ситуации с лекарственным обеспечением в городе – вынуждены просто находиться в состоянии опасности для жизни».

В прошлом году Контрольно-счётная палата Севастополя выяснила, что Департамент здравоохранения годами закупал медицинские товары и препараты, не соответствующие реальным запросам льготных категорий горожан. В 2019 были уничтожены в связи с истекшим сроком годности препараты на сумму 29 миллионов 600 тысяч рублей, купленные за деньги регионального бюджета. Они копились на складе четыре года и не были востребованы. И большой вопрос – причина в том, что Севздрав плохо собирал информацию о реальных потребностях или в том, что кто-то заводил на севастопольский рынок сбыта заинтересованных производителей, и заводил не просто так.

ЛАРИСА МЕЛЬНИК, руководитель исполкома Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта: «По имеющимся у нас сведениям, эти суммы, так сказать, «вознаграждения» – они играют где-то в объёмах 10%. Это везде и всюду. Такая, «немножко незаконная», прямо скажем сторона вопроса. Так вот эти 10% составляют сумасшедшие деньги. Вот такая безнравственность со стороны медицинских чиновников, она, честно говоря, нас уже утомила».

А о проблемах с лекарственным обеспечением больных в стационарах говорят сами медики. Дорогостоящие закупки переданы государственному учреждению «Медицинский склад №1043».

У больниц осталась только возможность покупать недорогие препараты. В итоге врачам в стационарах не хватает простейших, дешёвых, но ежедневно необходимых лекарств – фуросемида, кордарона, гепарина.

ВРАЧ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: «Закупать должны сами больницы, но в городе у больниц огромные долги, кредиторские задолженности на миллионы рублей. Мы спрашиваем у руководства: А как нам вообще работать в такой ситуации? Нам говорят – делайте, что хотите, работайте, как есть. Мы и пытаемся выкручиваться. Главные врачи не хотят ссориться с Севздравом – они могут потерять место. А нам, простым врачам, сказано молчать о проблемах учреждений. Мы не ссоримся с руководством, потому что тоже можем потерять место».

Именно поэтому мы не показываем лицо нашего собеседника – врача одной из севастопольских больниц. Но рассказанную доктором ситуацию подтверждают и объясняют в севастопольском штабе Общероссийского народного фронта.

ЛАРИСА МЕЛЬНИК, руководитель исполкома Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта: «Мы считаем, что, всё-таки неправильно, бездумно это было проработано. Наверное, нужно, всё-таки возвращать в больницы закупки дорогостоя. Потому что это ведёт к тому, что на закупки дешёвых препаратов не выходят участники конкурсов. Когда оптом закупая что-то дорогое, ты ещё втаскиваешь какие-то дешёвые позиции – это одна тема. А когда остаются вот эти «копеечные» препараты – вообще никто не хочет с этим даже связываться. И у нас сейчас беда именно в том, что на конкурсы не выходят поставщики дешёвых препаратов».

Редакция «НТС» направила в Департамент здравоохранения запрос, в котором чётко сформулировала вопросы, в том числе – почему больницам не хватает дешёвых медпрепаратов и что врачам делать в этом случае.

В ответ на двух страницах заместитель директора Севздрава Кормачёва нам всего-навсего подробно рассказала общеизвестные регламенты закупки медпрепаратов.

И вообще неизвестно, кто составил этот документ и шлёпнул электронную подпись под ним. Кормачёва не была на работе, причём – несколько дней, мы проверили.

« — Алло, здравствуйте, Департамент здравоохранения города Севастополя.

— Здравствуйте, это общий отдел?

— Это отдел по работе с обращениями граждан.

— Я бы хотела узнать, можно ли как-то попасть на приём к Екатерине Александровне Кормачёвой? Но мне говорили, что она приболела, её где-то неделю нет.

— Да, её нет. Вообще, у неё приём по четвергам, с 9 до 11 точно. Но – просто дать гарантию, что она будет, не могу, она болеет».

А 8 октября, когда готовился этот материал, в помещениях Медицинского информационно-аналитического центра, занимавшегося закупками дорогостоящего оборудования, и помещениях Севздрава шла выемка документов – работали компетентные органы. Губернатор Развожаев, после оперативной проверки, проведённой Контрольно-счётной палатой Севастополя, уволил первого зама директора Севздрава Нусинова и директора МИАЦ Роменского. Проверка проводилась в рамках борьбы с коррупцией.

И напоследок о бедах самих медиков. На прямой линии с Президентом они поднимали проблемы жилья и зарплат. Хочется обратить внимание ещё на одну – на условия, в которых работают люди. В августе этого года сотрудники Первой подстанции скорой помощи в Севастополе показали журналистам «НТС» фото помещений, где они трудятся сутками, да ещё и в условиях пандемии коронавируса.

На подстанции много лет не проводился элементарный, текущий ремонт, канализация и водопровод в аварийном состоянии. Также медики показали выданные средства защиты – советские противочумные костюмы70-го года выпуска, видимо, списанные с военных складов. Только после информационного запроса редакции «НТС» в Департамент здравоохранения на подстанцию привезли современные ПЧК, но при этом, по нашим данным, устроив допросы сотрудников – кто «сдал» информацию журналистам. По поводу ремонта в Севздраве нам сообщили, что заявка на него в сентябре подана в Департамент капитального строительства. Вот только в Капстрое нам ответили, что такой заявки не поступало!

Так и живёт Севастополь – с системной многолетней проблемой в лекарственном обеспечении, и с чиновниками от медицины, равнодушными не только к бедам больных людей, но и своих собственных сотрудников.

ЛАРИСА МЕЛЬНИК, руководитель исполкома Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта: «На протяжении нескольких лет у нас одна и та же тема. К сожалению, мы на какое-то время сдвинем что-то, что-то там такое улучшится, а потом – опять, тихо опять та же песня начинается»

Елена Анисимова, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»