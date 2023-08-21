Ленивая капуста в томате: рецепт на зиму

С этим рецептом я каждый раз жалела, что приготовила недостаточно: всё съедалось еще до рождественских праздников. Но в этом году я не допущу ошибки и запасусь как положено! Ленивая капуста в томате — это очень вкусная консервация на зиму, которая найдет свое предназначение на кухне любой хозяйки. Ее можно запросто добавлять в салаты, борщ, щи и даже овощное рагу.

Такая капусточка остается хрустящей и очень полезной. Помимо отличных вкусовых качеств, томатная капуста — это залог правильной работы ЖКТ. Кстати, кроме белокочанной отлично получится и цветная капуста в томатном соке. В общем, экспериментируйте смело, а мы переходим к приготовлению.

Ленивая капуста в томате: нюансы приготовления

Вместо томатного сока можно использовать свежие измельченные помидоры и воду (50/50), только проварите их немного дольше (около 25 минут). Помидоры лучше брать мясистых сортов по типу сливки, а капусту средних сортов. Совсем молодая капуста для данной заготовки не подходит.

Ингредиенты

Капуста белокочанная1 шт. Томатный сок1,5 л Соль2 ст. л. Лавровый лист4 ст. л. Перец душистый8 шт. Лук1 шт.

Приготовление

Для начала подготовьте ингредиенты. Помойте кочан капусты, очистите лук от шелухи. Простерилизуйте банки и закаточные крышки. Просушите и порежьте капусту, нарежьте лук. В большую кастрюлю налейте томатный сок, доведите до кипения, посолите и варите около 20 минут. В стерильные банки утрамбуйте лук, нашинкованную капусту, лавровый лист и перец горошком. Каждую банку с капустой залейте горячим томатным соком по бортики. Заполненные банки прикройте крышками и поставьте в кастрюлю, предварительно положив туда полотенце. Теперь в кастрюлю нужно залить воду, чтобы уровень доходил до бортиков. Поставьте на плиту, включите средний нагрев и дождитесь момента закипания. Стерилизуйте заготовки 20 минут в кипящей воде. Уже прошедшие стерилизацию банки надо вынуть и закатать ключом, а потом поместить на крышки в теплое место до полного остывания. После этого отправьте капусту в томатном соке в кладовую на длительное хранение.

Лучше всего снимать пробу не раньше чем через 2 недели. Эту заготовку очень здорово использовать как салат, при варке борща или щей. Приятных консерваций! Ранее мы писали, как приготовить сладкий томатный соус на зиму.