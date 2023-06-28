Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить ленивую капусту. Из зелени также можно добавить зонтик укропа, петрушку или кинзу. Получается вкусная закуска, которая отлично подойдет для повседневного меню. Хрустящая, ароматная и сочная!

Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Белокочанная капуста

Блюдо: Заготовки / Маринование

Состав / Ингредиенты:

Белокочанная капуста 250 Грамм

Морковь 1/2 Штуки

Укроп (ветки) 1 Штука

Лавровый лист 1 Штука

Перец черный горошком 4 Штуки

Уксус 9% 25 Миллилитров

Соль 20 Грамм

Сахар 10 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

38 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ленивая капуста»

Подготовьте все ингредиенты.

Капусту нарежьте крупными кубиками.

Морковь натрите на терке.

На дно чистой стерилизованной банки выложите лавровый лист, веточку укропа и черный перец горошком.

Выложите капусту с морковью в банку. Выкладывать капусту нужно плотно.

Залейте горячую воду в банку, прикройте крышкой и оставьте на 1 час.

Для маринада вскипятите чистую воду с солью, сахаром и уксусом. Проварите 1 минуту.

Слейте воду из банки, влейте горячий маринад.

Герметично закупорите банку, переверните вверх дном. Оставьте так до полного остывания.

После можно убрать баночку на хранение в темное прохладное место. Ленивая капуста готова.