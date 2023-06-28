Ленивая капуста

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить ленивую капусту. Из зелени также можно добавить зонтик укропа, петрушку или кинзу. Получается вкусная закуска, которая отлично подойдет для повседневного меню. Хрустящая, ароматная и сочная!

Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Белокочанная капуста
Блюдо: Заготовки / Маринование

Состав / Ингредиенты:

  • Белокочанная капуста 250 Грамм
  • Морковь 1/2 Штуки
  • Укроп (ветки) 1 Штука
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Перец черный горошком 4 Штуки
  • Уксус 9% 25 Миллилитров
  • Соль 20 Грамм
  • Сахар 10 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

38 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ленивая капуста»

Ленивая капуста

Подготовьте все ингредиенты.

Ленивая капуста

Капусту нарежьте крупными кубиками.

Ленивая капуста

Морковь натрите на терке.

Ленивая капуста

На дно чистой стерилизованной банки выложите лавровый лист, веточку укропа и черный перец горошком.

Ленивая капуста

Выложите капусту с морковью в банку. Выкладывать капусту нужно плотно.

Ленивая капуста

Залейте горячую воду в банку, прикройте крышкой и оставьте на 1 час.

Ленивая капуста

Для маринада вскипятите чистую воду с солью, сахаром и уксусом. Проварите 1 минуту.

Ленивая капуста

Слейте воду из банки, влейте горячий маринад.

Ленивая капуста

Герметично закупорите банку, переверните вверх дном. Оставьте так до полного остывания.

Ленивая капуста

После можно убрать баночку на хранение в темное прохладное место. Ленивая капуста готова.

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