Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить ленивую капусту. Из зелени также можно добавить зонтик укропа, петрушку или кинзу. Получается вкусная закуска, которая отлично подойдет для повседневного меню. Хрустящая, ароматная и сочная!
Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Белокочанная капуста
Блюдо: Заготовки / Маринование
Состав / Ингредиенты:
- Белокочанная капуста 250 Грамм
- Морковь 1/2 Штуки
- Укроп (ветки) 1 Штука
- Лавровый лист 1 Штука
- Перец черный горошком 4 Штуки
- Уксус 9% 25 Миллилитров
- Соль 20 Грамм
- Сахар 10 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
38 ккал
Калорийность
2 г
Белки
1 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Ленивая капуста»
Подготовьте все ингредиенты.
Капусту нарежьте крупными кубиками.
Морковь натрите на терке.
На дно чистой стерилизованной банки выложите лавровый лист, веточку укропа и черный перец горошком.
Выложите капусту с морковью в банку. Выкладывать капусту нужно плотно.
Залейте горячую воду в банку, прикройте крышкой и оставьте на 1 час.
Для маринада вскипятите чистую воду с солью, сахаром и уксусом. Проварите 1 минуту.
Слейте воду из банки, влейте горячий маринад.
Герметично закупорите банку, переверните вверх дном. Оставьте так до полного остывания.
После можно убрать баночку на хранение в темное прохладное место. Ленивая капуста готова.