Ленивая самса за 20 минут: легкий рецепт быстрого и сытного перекуса

Слоеное тесто для самсы с успехом заменит лаваш.

Самса или самоса – это пирожки из слоеного с соленой начинкой чаще всего треугольной формы, обжаренные в масле или запеченные в духовке. Они пользуются огромной популярностью в качестве перекуса, поэтому неудивительно, что их можно купить в ларьках с уличной едой. Однако очень просто ее приготовить это и дома, заменив слоеное тесто лавашом. Получается куда быстрее, но не менее вкусно. Предлагаем попробовать рецепт из блога «Рецепты каждый день».

Ленивая самса с мясом и сыром

Ингредиенты:

фарш говяжий (можно куриный) – 400 гр;

лук – 1 шт;

сыр – 100 гр;

яйцо – 1 шт;

лаваш – 2 шт;

кунжут – 5 гр;

соль и перец – по вкусу⁣⁣.

Способ приготовления:

В блендере измельчить почищенный лук, смешать его с фаршем, тула де добавить яичный белок, добавить соль и черный перец, все перемешать.

Лаваш нарезать на полоски шириной 10 см, размазать по ним тонким слоем фарш и посыпать натертым сыром, а затем свернуть все треугольником.

Получившуюся самсу выложить на противень, можно подложить под выпечку пергаментную бумагу, смазать изделия желтком, посыпать кунжутом и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20-25 минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить ленивые хачапури.