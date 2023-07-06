Ленивые пирожки на завтрак: проще не бывает. Рецепт за 15 минут

Изначально пироги славяне выпекали из ржаной муки. То есть, выпечка получалась со специфическим горьковатым привкусом.

Пшеничную муку тоже использовали для изготовления пирогов.

Однако, так как пшеничная мука была в несколько раз дороже ржаной, ее использовали лишь для праздников. Готовить пироги на пшеничной муке постоянно могли лишь зажиточные люди, богатые купцы и ремесленники.

Начинкой для пирогов служило мясо, овощи или рыба. С давних пор традиция выпекать пироги на праздники стала угасать.

Расскажем, как приготовить повседневные ленивые пирожки.

Ингредиенты для ленивых пирогов:

Кефир — 300 мл;

Яйцо — шт.;

Соль — 1 ч.л.;

Мука — 240 г;

Сода — 1 ч.л.;

Растительное масло — 2 ст.л.;

Колбаса — 120 г;

Сыр — 100 г;

Вареные яйца — 2 шт.;

Зеленый лук — 30 г.

Приготовление ленивых пирогов:

В миску выливаем кефир, разбиваем яйцо, высыпаем соль и соду. Взбиваем компоненты до однородности венчиком.

Высыпаем в кефир муку, замешиваем тесто. Не забываем влить в тесто растительное масло, смешать продукты.

Измельчаем на крупных резцах терки колбасу, сыр и отваренные яйца. Шинкуем мелко зеленый лук, выкладываем вместе с измельченным сыром, яйцом и колбасой в тесто.

Смешиваем все ингредиенты в тесте, выкладываем массу в кондитерский мешок. В сковороде разогреваем растительное масло, при помощи кондитерского мешка выдавливаем полоски теста на поверхность.

Обжариваем пирожки до золотистой корочки, переворачиваем на другую сторону. Готовим пирожки на второй стороне под крышкой тоже до румяной корочки.

Получаются быстрые, сытные пирожки из минимума продуктов.

После выпекания выкладываем пирожки на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла.