Ленивые пирожки с луком и яйцом на кефире на сковороде – это вариант быстрой и вкусной домашней выпечки из свежего зеленого лука и отварных яиц, по вкусу не отличающихся от бабушкиных пирожков с начинкой. Тесто замешивается на кефире с разрыхлителем и смешивается с начинкой. Пирожки жарятся сразу после замеса на сковороде, подобно оладьям и подаются к завтраку или чаю.

Ленивые пирожки на кефире с луком и яйцом на сковороде

Ленивые пирожки на кефире с луком и яйцом на сковороде будут у вас быстрым, сытным и вкусным завтраком. В этом рецепте тесто замешиваем на смеси цельнозерновой муки с пшеничной, что будет полезнее, и на кефире с содой. Яйца отвариваем заранее. Жарим ленивые пирожки на маленьком огне под крышкой, тогда они будут пышными.

Ингредиенты –+4 порц.

Кефир 300 мл.

Яйцо куриное 4 шт. (отварных)

Яйцо куриное 1 шт.

Лук зелёный 1 пучок

Мука 150 гр. (цельнозерновая)

Мука пшеничная 80 гр.

Сода пищевая ½ ч.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 30 мин.

Ленивые пирожки с луком и яйцом на кефире на сковороде готовятся очень просто. Заранее отварить вкрутую яйца, очистить и нарезать их небольшими кубиками. Промыть пучок зеленого лука и мелко нашинковать. В отдельную пиалу разбить сырое яйцо, насыпать соль с черным перцем и венчиком немного взбить. Подогреть в микроволновке кефир и перелить в посуду для замеса теста, добавить соду, взбитое яйцо и венчиком перемешать. Затем насыпать к кефирной массе цельнозерновую муку и замесить тесто до однородного состояния. Текстура теста должна быть немного гуще, чем для оладий. В замешанное тесто переложить нарезку яиц с зеленым луком и перемешать. В последнюю очередь насыпать в тесто пшеничную муку. Перемешать тесто еще раз. В сковороде разогреть растительное масло. Столовой ложкой выложить в горячее масло тесто в форме небольших оладий. Обжарить их на маленьком огне под прикрытой крышкой до румяного цвета с обеих сторон. Приготовленные ленивые пирожки на кефире с луком и яйцом на сковороде подать на стол в горячем виде, дополнив сметаной. Такие пирожки будут вкусными и в холодном виде, что удобно для перекуса. Приятного аппетита!

Ленивые пирожки с яйцом и зеленым луком

Начинка из отварных яиц с зеленым луком вкусна и в пирогах, и в пирожках, а в этом рецепте вам предлагается приготовить ленивые пирожки с яйцом и зеленым луком. Тесто замешиваем на кефире с содой, и оно не требует времени и усилий для замеса, поэтому пирожки из него назвали ленивыми. Яйца заранее отвариваем, зеленый лук можно брать как свежий, так и замороженный, а кефир лучше взять вчерашний.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 16 шт.

Ингредиенты:

Кефир – 350 мл.

Мука пшеничная – 260 гр.

Яйцо отварное – 3 шт.

Яйцо для теста – 1 шт.

Лук зеленый – 1 пучок.

Сода – ½ ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста налить немного подогретый кефир, разбить к нему яйцо, добавить соду и венчиком перемешать.

Шаг 2. Через сито насыпать нужное количество пшеничной муки. Пропорция муки и кефира в рецепте рассчитаны для замеса теста густой текстуры и чуть гуще, чем для оладий.

Шаг 3. Затем венчиком эти ингредиенты перемешать до однородного состояния.

Шаг 4. Очистить отваренные вкрутую яйца и нарезать кусочками любого размера, как больше нравится.

Шаг 5. Промыть пучок лука, мелко нашинковать, добавить к нарезке яиц и перемешать. Если используете лук замороженный, то дать ему немного оттаять, разложив на салфетке.

Шаг 6. Затем нарезку яйца с луком переложить в тесто и ложкой перемешать для равномерного их распределения.

Шаг 7. В сковороде разогреть достаточное количество растительного масла. Тесто выкладывать столовой ложкой, не больше, тогда пирожки прожарятся равномерно.

Шаг 8. Жарить пирожки на огне немного меньше среднего, а сковороду можно прикрыть крышкой, но тогда масло будет «стрелять».

Шаг 9. Обжарить ленивые пирожки с обеих сторон до румяного цвета. За время жарки пирожки станут пышными.

Шаг 10. Приготовленные ленивые пирожки с яйцом и зеленым луком сначала переложить на бумажные салфетки для удаления излишка масла, а затем подать на завтрак. Приятного аппетита!

Пирожки с луком и яйцом на кефире с разрыхлителем

Пирожки с луком и яйцом на кефире с разрыхлителем получаются очень пышными, просто и быстро готовятся и будут у вас сытным завтраком или вкусным перекусом. В этом рецепте к тесту на кефире с разрыхлителем, добавим немного пряностей (черный перец, паприку и мускатный орех), что придаст ленивым пирожкам особый вкус.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 20 шт.

Ингредиенты:

Кефир – 500 мл.

Мука пшеничная – 400 гр.

Яйцо для теста – 2 шт.

Разрыхлитель – 10 гр.

Соль – по вкусу.

Лук зеленый – 1 пучок.

Яйцо отварное – 5 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паприка – ½ ч.л.

Орех мускатный – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пирожки готовятся быстро, поэтому сразу подготовьте все ингредиенты, согласно пропорции рецепта. Яйца для начинки заранее отварите вкрутую и остудите.

Шаг 2. Для начинки промойте пучок зеленого лука, обсушите салфеткой и мелко нашинкуйте. Отварные яйца очистите от скорлупы и нарежьте небольшими кубиками или порубите ножом.

Шаг 3. В посуду для замеса теста перелейте кефир комнатной температуры. Затем разбейте два яйца и насыпьте соль с пряностями. Венчиком эти ингредиенты хорошо перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, пересыпьте в кефирную массу и замесите тесто до однородной текстуры.

Шаг 4. В замешанное тесто переложите нарезку яиц с луком и перемешайте.

Шаг 5. Пожарьте пирожки на разогретом растительном масле до румяного цвета с обеих сторон, под прикрытой крышкой и на небольшом огне. Приготовленные пирожки с луком и яйцом на кефире с разрыхлителем сразу подайте на стол в горячем виде. Свой вкус и нежную текстуру пирожки сохранят и в холодном виде. Приятного аппетита!

Ленивые пирожки на кефире с луком, яйцом и колбасой

Ленивые пирожки на кефире с луком, яйцом и колбасой будут у вас вариантом этой быстрой и вкусной выпечки, ведь ингредиенты начинки хорошо сочетаются. В этом рецепте для начинки взяты перепелиные маринованные яйца, но можно заменить отваренными вкрутую куриными. Колбаса подходит любая. Тесто замешиваем на кефире с разрыхлителем.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Кефир – 200 мл.

Мука пшеничная – 10 ст.л.

Яйцо для теста – 2 шт.

Сода – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Лук зеленый – 50 гр.

Яйцо перепелиное/куриное – 5 шт./2 шт.

Колбаса копченая – 100 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить все продукты для пирожков, согласно пропорции рецепта и нужному вам количеству порций.

Шаг 2. Лук ополоснуть холодной водой и мелко нашинковать.

Шаг 3. Колбасу освободить от оболочки и нарезать небольшими кубиками.

Шаг 4. Отваренные и маринованные перепелиные яйца нарезать кубиками. Вместо них можно взять 2 куриных яйца.

Шаг 5. В посуду для замеса теста разбить два сырых куриных яйца.

Шаг 6. Насыпать к ним соль с содой, черным перцем и венчиком взбить в однородную массу.

Шаг 7. Затем налить кефир комнатной температуры или немного подогретый. Все венчиком еще раз перемешать, при этом на поверхности смеси появится много мелких пузырьков.

Шаг 8. Затем через сито просеять пшеничную муку и замесить тесто.

Шаг 9. Замешанное тесто должно получиться гладким и по консистенции, как густая сметана.

Шаг 10. В тесто переложить нарезку колбасы, лука и перепелиных яиц.

Шаг 11. Ложкой тесто с начинкой еще раз перемешать.

Шаг 12. Обжарить ленивые пирожки на разогретом растительном масле до румяного цвета с обеих сторон. Тесто накладывать столовой ложкой и жарить на небольшом огне.

Шаг 13. Приготовленные ленивые пирожки на кефире с луком, яйцом и колбасой подавать на стол как горячими, так и холодными. Приятного аппетита!

Пирожки на кефире с луком, яйцом и сыром

Пирожки на кефире с луком, яйцом и сыром вкусны в холодном виде, поэтому их можно приготовить для перекуса, особенно детям. В этом рецепте добавляем для сытности немного колбасы, но это не обязательно. Тесто замешиваем на кефире с содой. Ингредиенты для начинки измельчаем на терке. Тесто получается негустым и формируем ленивые пирожки с помощью пакета.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Кефир – 350 мл.

Мука пшеничная – 220 гр.

Яйцо для теста – 1 шт.

Сода – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Твердый сыр – 100 гр.

Лук зеленый – 30 гр.

Петрушка – 30 гр.

Яйцо отварное – 2 шт.

Колбаса копченая – 150 гр.

Масло растительное – 5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста налить теплый кефир, разбить одно яйцо, добавить соль и венчиком все хорошо перемешать.

Шаг 2. Муку просеять через сито, смешать с содой и пересыпать к кефирной массе. Добавить две ложки растительного масла и замесить тесто до однородной текстуры.

Шаг 3. Промыть зелень и мелко нашинковать. Яйца, отваренные заранее вкрутую, очистить от скорлупы. Твердый сыр, колбасу и яйца измельчить на крупной терке, переложить в тесто и ложкой все перемешать.

Шаг 4. Замешанное тесто переложить в полиэтиленовый пакет и одни угол срезать.

Шаг 5. В сковороде разогреть растительное масло. Тесто выдавить через пакет, формируя аккуратные пирожки. Обжарить их на небольшом огне и до румяного цвета с обеих сторон.

Шаг 6. Приготовленные ленивые пирожки на кефире с луком, яйцом и сыром переложить на блюдо и подать на стол с любым соусом. Приятного аппетита!