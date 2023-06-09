Ленивые суши «Филадельфия»: как приготовить любимое блюдо быстро и без хлопот

Такой способ приготовления позволяет избежать возни со скручиванием суши и прочих неловких моментов.

Суши «Филадельфия» пользуются огромной популярностью у любителей японской кухни, однако не у всех есть время и возможность попасть в ресторан или потратить массу сил на их приготовление дома. Блогер Кристина решила упростить эту задачу и предложила своим подписчикам рецепт ленивой «Филадельфии». Вам не придется долго возиться, формируя идеальные формы, а вкус порадует.

Ленивые суши «Филадельфия»

Ингредиенты:

рис – 200 гр;

вода – 225 гр;

рисовый уксус – 20 гр;

нори с васаби – 1 упаковка;

красная слабосоленая рыба;

творожный сыр

авокадо или/и огурец.

Способ приготовления:

Рис промыть 2-3 раза. Отправить его в посуду с толстым дном, залить водой, накрыть крышкой и поставить на сильный огонь. Как только вода закипит, уменьшить огонь до минимума и варить 12 минут. Крышку ни в коем случае не открывать. После выключить огонь, накрыть кастрюлю полотенцем и оставить рис еще на 15 минут. Можно сварить рис в мультиварке на режиме «крупа».

Готовый рис заправить рисовым уксусом, добавить мелконарезанные чипсы нори. На кусочек пищевой пленки выложить красную рыбу, рис, слегка придавить, в центр положить сыр и кусочек авокадо.

Соединить края пленки и закрутить, формируя шарик, как на видео.

Ранее Фокус писал, как приготовить суши-торт.