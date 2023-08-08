Ленивые вареники с ягодным соусом: пошаговый рецепт

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Перед подачей на стол вареники можно дополнительно посыпать ягодами.

Вареники – не только самое любимое блюдо у большинства украинцев, но и самое универсальное, ведь начинку для них можно выбрать, какую душе угодно: от капусты и картошки, до вишен и клубники. Ленивые вареники, которые традиционно готовятся без начинки, тоже можно сделать более вкусными, приготовив к ним соус. Сегодня мы предлагаем вам попробовать приготовить ленивые вареники с ягодным соусом по рецепту кулинарного блогера Ольги Головиной. Это легкое сезонное блюдо особенно понравится детям.

Ленивые вареники с ягодным соусом

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог (сухой) – 350 гр;
  • яйца – 2 шт;
  • манка – 4 ст. л;
  • мука – 3-4 ст. л. (зависит от сыра);
  • соль – щепотка;
  • сахар – по вкусу.

Для соуса:

  • малина/клубника – 150-200 гр;
  • сливки (жирность от 20%) – 150 мл;
  • сахарная пудра – 2 ст. л;
  • белый шоколад – вместо пудры, если есть.

Способ приготовления:

Все ингредиенты для вареников смешать, замесить мягкое тесто и сформировать шарики. Обвалять их в муке.

В кастрюлю набрать воды, довести ее до кипения, опустить туда вареники и готовить их на сильном огне.

В отдельной посуде перемешать сливки и пудру, ягоды перебить в блендере до состояния пюре, влить их в сливки. Довести до кипения, убавить огонь. Затем туда же положить готовые вареники и потушить на маленьком огне 2-3 минуты. Перед подачей на стол вареники можно дополнительно посыпать ягодами.

Ранее Фокус писал, как приготовить идеальное тесто для вареников.

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