Описание приготовления:

Рецепт очень простой и выручит в любой ситуации, особенно когда закончился хлеб, а магазины закрыты. А можно побаловать своих близких такими лепёшками и просто так — с утра. Очень вкусно в горячем виде: со сливочным маслом, сметаной, мёдом или джемом. Эта чеченская выпечка из серии быстро, сытно и просто. Берите рецепт на заметку!

Основной ингредиент: Мука

Блюдо: Выпечка / Лепешки

География кухни: Кавказская

Состав / Ингредиенты:

Кефир 250 Миллилитров

Соль 1 Чайная ложка

Сахар 1/2 Чайных ложки

Сода 1/2 Чайных ложки

Мука 300-350 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

206 ккал

Калорийность

6 г

Белки

2 г

Жиры

43 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лепёшка "Хьокхум"»

Подготовьте все ингредиенты.

Соедините тёплый кефир, соль, сахар и соду.

Перемешайте и частями введите муку.

Сначала перемешивайте тесто ложкой, а затем продолжите замес руками.

Тесто должно получиться мягкое и чуть липкое.

Разделите тесто на 3 части.

Рабочую поверхность посыпьте мукой и раскатайте лепёшки, диаметром 18-20 см. Можно просто растянуть тесто рукам.

Выложите лепёшку на сухую раскалённую сковороду и жарьте под крышкой около 5 минут. Затем когда низ подрумяниться, переверните и готовьте без крышки еще 3-4 минуты.

Лепёшки "Хьокхум" готовы. По желанию их можно смазать сливочным маслом. Разломайте каждую лепёшку на 4 части и подавайте к столу. Приятного аппетита!