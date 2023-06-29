Описание приготовления:
Рецепт очень простой и выручит в любой ситуации, особенно когда закончился хлеб, а магазины закрыты. А можно побаловать своих близких такими лепёшками и просто так — с утра. Очень вкусно в горячем виде: со сливочным маслом, сметаной, мёдом или джемом. Эта чеченская выпечка из серии быстро, сытно и просто. Берите рецепт на заметку!
Основной ингредиент: Мука
Блюдо: Выпечка / Лепешки
География кухни: Кавказская
Состав / Ингредиенты:
- Кефир 250 Миллилитров
- Соль 1 Чайная ложка
- Сахар 1/2 Чайных ложки
- Сода 1/2 Чайных ложки
- Мука 300-350 Грамм
Количество порций 3
Калорийность
206 ккал
Калорийность
6 г
Белки
2 г
Жиры
43 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лепёшка "Хьокхум"»
Подготовьте все ингредиенты.
Соедините тёплый кефир, соль, сахар и соду.
Перемешайте и частями введите муку.
Сначала перемешивайте тесто ложкой, а затем продолжите замес руками.
Тесто должно получиться мягкое и чуть липкое.
Разделите тесто на 3 части.
Рабочую поверхность посыпьте мукой и раскатайте лепёшки, диаметром 18-20 см. Можно просто растянуть тесто рукам.
Выложите лепёшку на сухую раскалённую сковороду и жарьте под крышкой около 5 минут. Затем когда низ подрумяниться, переверните и готовьте без крышки еще 3-4 минуты.
Лепёшки "Хьокхум" готовы. По желанию их можно смазать сливочным маслом. Разломайте каждую лепёшку на 4 части и подавайте к столу. Приятного аппетита!