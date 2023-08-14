Лепешки на майонезе без дрожжей

Лепешки на майонезе — интересная выпечка, которая точно понравится любителям жареного теста. По рецепту вам потребуется минимум доступных продуктов. В итоге получаешь целую гору лепешек, которыми можно всегда вкусно перекусить. Мука, немного соды и залежавшийся майонез — 3 главных составляющих этого простого, но очень аппетитного блюда.

Остывшие лепешки можно использовать вместо хлеба с супом или борщом. Они получаются удивительно хрустящими и пузырчатыми. Всё, что вам необходимо, — это сковорода на 20 см и минут 40 свободного времени. Что сказать: просто, дешево и сердито! Редакция «Со Вкусом» однозначно рекомендует!

Лепешки на майонезе: моменты приготовления

Эти пышные лепешки готовятся из самых доступных ингредиентов, которые есть на любой кухне. В рецепте ниже указана обычная пшеничная мука, но вы можете добавить еще немного ржаной или кукурузной. Майонез придает тесту эластичности, а сода — пышности. По желанию можете добавить в тесто изюм, мак, любимые специи или зелень.

Ингредиенты

Пшеничная мука400 г Майонез5 ст. л. Сода0,5 ч. л. Вода200 мл Подсолнечное масло по вкусу Соль1 щеп.

Приготовление

В миску выложите майонез, добавьте соду. Хорошо всё перемешайте и подождите 10 минут. Затем влейте воду и просейте муку. Может понадобиться чуть больше или меньше — это зависит от плотности муки. Замесите тесто и подождите еще 15–20 минут. Затем присыпьте стол мукой и хорошо вымесите тесто (оно должно быть эластичным). Разделите заготовку на равные кусочки. Из каждого кусочка раскатайте круглую лепешку. В сковороду налейте немного растительного масла и положите ее в раскаленное масло. Жарьте до подрумянивания на среднем огне. Когда лепешка поджарилась с одной стороны, переверните и жарьте с другой. Таким образом пожарьте все лепешки.

Лепешки на майонезе готовы. Они прекрасно сочетаются с ягодным компотом, молоком и черным чаем. Для сладкой подачи используйте сахарную пудру либо мёд с орехами, для соленой — подойдет любой соус или сметана. Также рекомендуем обратить внимание на следующий рецепт — домашняя пицца на кефире.