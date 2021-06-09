Лестницу на улице Марата украсят декоративной штукатуркой

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Фото: ForPost

Активность вокруг лестницы на улице Марата возобновилась. На обрамление вокруг входа в бомбоубежища начали устанавливать конструкцию из профилей для гипсокартона, пишет новостной портал ForPost.

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В Департаменте городского хозяйства объяснили: идёт установка опалубки для создания «декоративного наличника из штукатурного слоя в виде рустованной арки вокруг дверного проема».

Кроме того, в ведомстве рассказали, что расчищенную часть подпорной стены, которая раньше была заштукатуренной, собираются отделать плиткой из природного известняка. Цвет плитки будет соответствовать кладке, а вот все декоративные элементы – парапеты, балясины, арка вокруг ворот – сделают белыми.

Напомним, изначально проект предусматривал известково-белый цвет, но он вызвал возражения. Активисты настаивали, что вся лестница и её элементы должны быть не светлее окружающих зданий. В итоге было принято общее решение о цвете слоновой кости. Куда потерялся этот пункт соглашения, неизвестно. Визуализация окончательно отремонтированной лестницы выглядит вот так.

Лестницу на улице Марата украсят декоративной штукатуркой

Стоит отметить, что бетонную крышку подпорной стенки придётся красить заново – ранее нанесенный слой краски посыпалась, не выдержав и нескольких месяцев.

Лестницу на улице Марата украсят декоративной штукатуркой

А вот другую давнюю проблему – плесень – так просто не уничтожишь. Поиском источника влаги Департамент городского хозяйства занимался вместе с «Водоканалом».

«По результатам выезда было установлено, что в указанном месте сети водоснабжения отсутствуют, а сети канализации по ул. Луначарского между домами №16 и №18 требуют ремонта», – сообщили в профильном департаменте.

Учитывая возраст соседних домов и отсутствие данных по расположению их сетей, нужно также провести проверку подвальных помещений прилегающих домов на наличие утечек, уточнили в горхозе.

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