Лестницу на улице Марата украсят декоративной штукатуркой

Фото: ForPost

Активность вокруг лестницы на улице Марата возобновилась. На обрамление вокруг входа в бомбоубежища начали устанавливать конструкцию из профилей для гипсокартона, пишет новостной портал ForPost.

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В Департаменте городского хозяйства объяснили: идёт установка опалубки для создания «декоративного наличника из штукатурного слоя в виде рустованной арки вокруг дверного проема».

Кроме того, в ведомстве рассказали, что расчищенную часть подпорной стены, которая раньше была заштукатуренной, собираются отделать плиткой из природного известняка. Цвет плитки будет соответствовать кладке, а вот все декоративные элементы – парапеты, балясины, арка вокруг ворот – сделают белыми.

Напомним, изначально проект предусматривал известково-белый цвет, но он вызвал возражения. Активисты настаивали, что вся лестница и её элементы должны быть не светлее окружающих зданий. В итоге было принято общее решение о цвете слоновой кости. Куда потерялся этот пункт соглашения, неизвестно. Визуализация окончательно отремонтированной лестницы выглядит вот так.

Стоит отметить, что бетонную крышку подпорной стенки придётся красить заново – ранее нанесенный слой краски посыпалась, не выдержав и нескольких месяцев.

А вот другую давнюю проблему – плесень – так просто не уничтожишь. Поиском источника влаги Департамент городского хозяйства занимался вместе с «Водоканалом».

«По результатам выезда было установлено, что в указанном месте сети водоснабжения отсутствуют, а сети канализации по ул. Луначарского между домами №16 и №18 требуют ремонта», – сообщили в профильном департаменте.

Учитывая возраст соседних домов и отсутствие данных по расположению их сетей, нужно также провести проверку подвальных помещений прилегающих домов на наличие утечек, уточнили в горхозе.