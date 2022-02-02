Лестницу в районе улицы Лизы Чайкиной отремонтируют к лету 2022 года

Лестницу, связывающую улицы Меньшикова и Лизы Чайкиной отремонтируют к лету. Такое обещание дал директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов. 2 февраля вместе с чиновником объект осмотрел председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев. Они оценили качество уже выполненных работ, выслушали претензии местных жителей и решили внести некоторые корректировки в проект.

По этому склону между улицами Меньшикова и Лизы Чайкиной ежедневно проходят десятки, а то и сотни человек, ведь рядом находятся остановка общественного транспорта, школа и отделение почты. Лестница давно нуждалась в капитальном ремонте, считают жители близлежащих домов.

ТАМАРА ГРЕБНЕВА, жительница дома №9-А по улице Глухова: «Штыри не торчали, но ступенек практически не было. Ходили просто по дорожкам. Ходить было неудобно. Можно было упасть и травму получить, когда по такой лестнице ходили».

3 года назад севастопольцы обратились к спикеру Законодательного собрания города Владимиру Немцеву, чтобы старую лестницу привели в порядок и сделали удобной для пешеходов. В 2021-м подготовили проект и в ноябре приступили к ремонту. Завершить работы рассчитывают к лету текущего года. Усложняет труд строителей рельеф местности и неблагоприятные погодные условия.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Возьмём на особый контроль. Сейчас дождь, видим, как поток воды сверху спускается на улицу Лизы Чайкиной. Соответственно, наверное, возьмём его в дренажный канал, чтобы он не стекал и грязь не перемещал. Зарегулируем поток воды, чтобы он не подтапливал данный участок и позволял людям беспрепятственно переходить в случае дождя дорогу».

Лестница разделена на две зоны: одна – со ступеньками, а другая – для перемещения маломобильных граждан и семей с колясками. Правда, как уточнил Евгений Горлов, сильные перепады высот не позволят оборудовать пандусы, соответствующие нормативам.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Они для доступности маломобильных групп, конечно, не подходят по нормативам, в том числе для перемещения каких-то грузов в тележках, колясках. Конечно, перепад большой. Обеспечить нормальную доступность территория не позволяет. В тот же момент она уже исторически связана транзитом, эксплуатируется жителями. По крайней мере уже комфортнее будет людям перемещаться по благоустроенной территории».

Теперь подрядчик должен исправить обнаруженные недочёты: убрать небольшой уклон ступеней, надёжно закрепить поручни и обустроить дренажную систему. Кроме того, предстоит обезопасить переход пешеходов через улицу Лизы Чайкиной.

ВЛАДИМИР НЕМЦЕВ, председатель Законодательного собрания Севастополя: «Две части лестницы разделены проезжей частью, по которой довольно интенсивное движение. Чтобы обезопасить пешеходов, обратимся в Департамент транспорт, чтобы обустроить здесь пешеходный переход, обеспечить установку необходимых знаков, ограничивающих скорость движения, и установку по возможности искусственных неровностей».

Также на лестнице установят опоры освещения. После завершения ремонта объект передадут на баланс Гагаринского муниципалитета. Стоимость работ – три миллиона рублей. К ближайшему лету в Севастополе планируют отремонтировать семь лестничных маршей в разных районах города.

Маргарита Борисенко, Юрий Реутин, «Севинформбюро»