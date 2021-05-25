Обзор материалов для изготовления лестниц

Для тех, кто имеет свой собственный дом, довольно хорошо знакомо понятие лестницы. Эта конструкция важна при входе в дом, а также при передвижении на этажи. И если говорить о материалах, которые используются при изготовлении ступеней, выбрать какой-то вариант очень сложно, так как их существует огромное разнообразие. Они могут использоваться как по отдельности, так и в тандеме.

Именно поэтому стоит разобрать самые актуальные из них, чтобы точно иметь представление о достоинствах и недостатках того или иного варианта. Лестницы и ступени из искусственного камня вы можете заказать на сайте https://euro-lux.in.ua/izdeliya/lestnicy-i-stupeni

Основные материалы для изготовления лестниц

1. Дерево. Это наиболее традиционный способ для того, чтобы обустроить подъем в дом или на этаж. Он наиболее часто используется, и состоит полностью из древесины, качество которой проверяется по многим критериям. Это происходит из-за того, что характеристики дерева меняются в зависимости от влажности и температурных параметров. Также древесина подвержена воздействию различных живых организмов, которые могут не только оставлять плесень, но и вызвать разрушение. Именно поэтому лучше всего прибегать более детально к выбору породы и отдавать свои предпочтения лиственным породам. Также следует тщательно позаботиться о необходимой защите.

2. Металл. Очень многим такие конструкции могут показаться грубыми в исполнении, потому что без дополнительной отделки применять их совершенно нельзя. Для того, чтобы сделать каркас и черновой вариант ступени, применяются различные сплавы и профили. Такой вариант чаще всего используется для наружного подъема, поэтому следует позаботиться об антикоррозийной защите.

3. Бетон. Здесь можно сразу уточнить, что это будет так называемый железобетон, потому что для прочности изделия укрепляются при помощи арматуры. С виду они массивные и тяжелые. Работать с материалом довольно-таки сложно, поэтому для создания больших конструкций обычно используется наборы конструкций из железобетона. Но, когда вы решите сделать работы с нуля самостоятельно, то для начала вам понадобится опалубка и установка для уплотнения смеси.

4. Кирпич. Это практически универсальный материал для частного дома, потому что он используется везде. Лучше всего приобретать цельные варианты, которые будут отличаться высокой прочностью и могут служить элементами лестницы на протяжении длительного времени.

5. Камень. Это один из самых дорогих вариантов изготовления лестниц. Он очень прочен, долговечен, а также имеет красивый внешний вид.

6. Стекло. Здесь нельзя использовать абсолютно разные материалы, потому что к ним предъявляются особые требования. Он должен быть устойчив повреждению, а также легок и обладать хорошими декоративными характеристиками. Конечно, такие варианты используются обычно для тех домов, в которых нет детей или животных, потому что здесь может наблюдаться образование различных царапин, а также возможно полное разрушение конструкции.