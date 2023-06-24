Летнее меню. Рецепт итальянского салата с пастой и тунцом

Если вам нравятся макароны и свежие овощи, то этот салат для вас.

Летом тоже хочется макарон, но горячие блюда не слишком подходят для жаркой погоды. Тогда вы можете приготовить вкуснейший холодный салат с макаронами, тунцом и свежими овощами в итальянском стиле.

Главное, выбрать забавные макаронные изделия, которые удобно есть и, желательно, пусть они будут покороче, чем спагетти.

Рецепт был опубликован на украинском кулинарном сайте Picante Cooking, и его автор сообщила, что подсмотрела его у подруги из Италии.

Итальянский салат с пастой и тунцом

Ингредиенты:

150 г фигурных макаронных изделий;

1 банка (185 г) тунца в собственном соку;

200 г помидор черри, разрезать пополам;

100 г оливок;

1/2 головки красного лука, мелко порезать;

1 пучок базилика, только листья, порвать руками;

6 ст. л. оливкового масла;

3 ст. л. красного винного уксуса;

соль и перец по вкусу.

Макароны отварите в большом количестве подсоленной воды до готовности, так как указано на упаковке. Время приготовления разнится от размера и производителя макарон.

Сложите в салатную миску помидоры, лук и базилик. Помидоры разрежьте пополам, лук – нарежьте полукольцами.

Мякоть тунца добавьте к овощам. У оливок удалите косточки и разрежьте их пополам, или как вам захочется.

В отдельной мисочке смешайте оливковое масло, уксус, соль и перец. Хорошо перемешайте и добавьте в салат.

Последними положите макароны и аккуратно перемешайте.

Также вы можете приготовить вкусный греческий салат из свежих овощей. И это не тот салат с фетой, который подают в ресторанах по всему миру.