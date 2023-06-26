Летнее меню: рецепт вкусного пирога с абрикосами

Хоть в рецепте и указаны абрикосы, но вы можете заменить их на любые другие фрукты, или ягоды.

Лето – сезон фруктов. И как раз начался сезон абрикос. И это отличное время, чтобы готовить вкуснейший пирог. Впрочем, когда абрикосы закончатся, то можно брать и другие фрукты и ягоды. Очень вкусным такой пирог получается с вишней, малиной и черникой. Также можно использовать персики и сливы.

Словом, экспериментируйте, а тесто приготовить очень просто. Рецептом летнего пирога поделилась украинский кулинарный блогер Кристина Булезюк.

Пирог с абрикосами

Ингредиенты:

Для теста:

2 яйца;

1 стакан муки (стакан 250 мл);

0,5 ст. сахара;

1 ч. л. разрыхлителя;

Щепотка соли;

100 г мягкого сливочного масла;

1 пачка ванильного сахара.

Для начинки:

500 г абрикос.

Взбейте до белых пиков яйца с сахаром. Это займет около трех минут. Добавьте сливочное масло, муку, разрыхлитель и прочие ингредиенты и взбейте до однородной массы.

Застелите форму пергаментом и выложите тесто, постучав формой о стол, чтобы оно равномерно распределилось.

Поверх теста выложите половинки абрикос. Если абрикосы не слишком сладкие, или у вас все-таки сливы, то посыпьте их сверху коричневым сахаром – так получится вкуснее.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Пеките пирог около 45 минут, но все зависит от вашей духовки, так что заглядывайте в нее периодически.

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