Летнее меню. Салат из шпината и зелени

Этот простой и очень легкий салат, который идеально подойдет на ужин.
Салат из шпината и зелени — это простой и полезный салат, который можно приготовить за несколько минут. Изюминку ему придает красный перец и чеснок. Этот салат хорош и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к мясу, или рыбе. Фокус расскажет, как его приготовить.
Салат из шпината и зелени
Ингредиенты:
- 200 г шпината;
- 100 г зелени (укроп, петрушка, базилик);
- 2 зубчика чеснока;
- 1 красный сладкий перец;
- 1 помидор;
- 4 ст. л. оливкового масла;
- 2 ст. л. лимонного сока;
- соль по вкусу.
Промойте шпинат и прочую зелень и хорошо обсушите. Нарежьте, как вам удобно. Чеснок очистите и измельчите в прессе, или ножом.
Перец вымойте, очистите от семян и нарежьте тонкими полосками. Помидор нарежьте ломтиками.
В миске смешайте оливковое масло, лимонный сок и соль.
В большом салатнике смешайте шпинат, зелень, перец и чеснок, полейте заправкой и перемешайте. При желании, салат можно дополнить рукколой, вареными перепелиными яйцами, ломтиками хамона, или сыром фета. А если добавить к оливковому маслу немного апельсинового сока, то получится сицилийская заправка.
Это базовый рецепт, который можно дополнять по своему желанию.
Если вам нравится шпинат, вы также можете приготовить вкусные сырные батончики с этой зеленью.
А если вы любите пироги, то попробуйте испечь греческий пирог со шпинатом из теста фило. Этот пирог называется спанакопита (spanakopita) и является традиционным блюдом греческой кухни. Тесто не придется готовить, его проще всего купить в супермаркете.