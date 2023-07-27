Летнее наслаждение: быстрое арбузное мороженое из минимума продуктов (видео)

Подавать десерт можно как в арбузе, украсив веточками мяты, так и разложив в креманки.

Арбуз – одна из самых вкусных и любимых ягод как среди детей, так и среди взрослых. Он хорош охлажденным в жаркую погоду, насыщает и утоляет жажду. А еще из него можно приготовить очень вкусное мороженое, использовав всего несколько ингредиентов. Как сделать такой простой и быстрый освежающий десерт, рассказала известный украинский кулинарный блогер Валерия Велигура.

Арбузное мороженое

Ингредиенты:

половина арбуза;

мед или натуральный сироп;

сок половины лимона;

свежая мята для украшения.

Способ приготовления:

Арбуз разрезать пополам. Из одной половины полностью вынуть мякоть, убрать все косточки, разложить ее на лист, застеленный пергаментом и отправить в морозилку до полного замерзания.

Когда мякоть замерзнет, переложить ее в чашу блендера, добавить немного меда или натурального сиропа, сок половины лимона и любые замороженные ягоды.

Все тщательно перебить блендером, пока масса не станет однородной. Переложить все обратно в пустую половинку арбуза, разровнять. Поначалу мороженое будет немного рассыпчатым, но потом растает и станет более однородным. Подавать десерт можно как в арбузе, украсив веточками мяты, так и разложив в креманки.

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