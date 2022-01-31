Летняя география полетов в Крым достигла 50 городов

Летняя маршрутная сеть аэропорта Симферополь уже включает 50 городов. Продажи билетов в рамках весенне-летнего расписания полетов, которое будет действовать с 27 марта до 29 октября, открыли 12 авиакомпаний, передает пресс-служба воздушной гавани.

Аэропорт Симферополь впервые обслужил более 6,8 млн пассажиров за год Ожидается, что резкое увеличение географии полетов в Крым произойдет в конце мая – начале июня. Активные полетные программы по большинству направлений продлятся до октября.

Больше всего летних рейсов запланировано по направлениям Москва и Санкт-Петербург. В лидеры по частоте полетов также вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Казань и Тюмень. Самый удаленный от столицы Крыма город в маршрутной сети аэропорта Симферополь – Иркутск (около 5 тыс. км), а ближайший – Краснодар (около 400 км).