Летние блюда — окрошка и другие. Как сделать их полезными и сбалансированными

Лето — это время зелени, свежих овощей, сочных фруктов и освежающих блюд. Однако, часто наши любимые летние блюда, такие как окрошка, выглядят не очень полезно с точки зрения правильного питания.
Содержание
- Окрошка
- Салаты
- Шашлык
- Смузи
- Замороженные фруктовые десерты
В этой статье диетолог-нутрициолог, консультант по питанию Тамара Рау поделилась с читателями сетевого издания ТУТ НЬЮС некоторыми советами о том, как превратить летние блюда в полезные и сбалансированные блюда.
Окрошка
Окрошка — это традиционное летнее блюдо. Однако, в классическом прочтение окрошка далеко не полезное блюдо.
Советы как сделать окрошку полезной:
- Добавьте больше зелени и свежих овощей. Окрошка — это отличный способ получить порцию овощей, кроме огурцов добавьте редис, много и еще больше зелени – укроп, листья салата, молодые листья свеклы, петрушку, укроп, кинзу, любая любимая зелень подойдет. Это улучшит питательную ценность и добавит свежести вашему блюду.
- Откажитесь от майонеза. Вместо традиционного майонеза можно использовать домашний майонез на оливковом масле, йогурт или сметану. Это добавит вкусности и позволит избежать некачественных жиров.
- Колбасу замените на мясо или индейку. Просто отварите, охладите и порежьте на кубики.
- Вместо сладкого кваса используйте минеральную воду или кефир.
Кроме окрошки можно приготовить другие холодные супы: свекольник, гаспачо, холодный суп с авокадо и др. используя эти же принцицы.
Салаты
Лето — идеальное время для разнообразных свежих салатов. Однако, некоторые салаты могут быть слишком калорийными или содержать нездоровые соусы. Вот как сделать салаты более полезными:
Используйте листовые зеленые овощи в качестве основы. Листовая зелень, такая как шпинат, салат или руккола, богата антиоксидантами и витаминами. Она также низкокалорийна, что делает ее отличным выбором для основы салата.
- Добавьте белок. Белок помогает ощущать сытость и способствует укреплению мышц. Включите в салат кусочки гриль-курицы, рыбы или творога. Это добавит питательности и сделает салат более сбалансированным.
- Ограничьте использование подсолнечногорафинированного масла и покупных соусов. Масло и соусы часто содержат много калорий и жиров. Замените более полезными вариантами, такими как соус на основе йогурта или оливкового масла с лимонным соком.
Шашлык
Обычно ассоциируется с летом. Однако, многие люди считают его несовместимым с здоровым образом жизни и правильным питанием. Советы по готовке шашлыка, которые помогут вам соответствовать принципам правильного питания.
- Оптимальным выбором для здорового шашлыка является рыба, нежирное мясо, такое как индейка, курица или свинина с низким содержанием жира.
- Замаринуйте мясо, курицу или рыбу. Для здорового шашлыка используйте натуральные ингредиенты, такие как свежие травы, специи, чеснок. Обязательно используйте лимонный сок либо киви – кислоты ферментируют мясо, оно быстрее приготовится и будет нежным. Это позволит избежать пережаривания до черной корочки. Черная корочка содержит вредные соединения и является шлаком для организма.
- Разнообразьте свой шашлык, добавив овощи и много зелени- все они отлично сочетаются с мясом, помогут мясу лучше усвоиться так как овощи и зелень содержат натуральные ферменты и добавят свежести и питательных веществ в ваше блюдо.
Смузи
Смузи — это популярный напиток, состоящий из свежих фруктов и овощей, смешанных с водой, соком или йогуртом. Он является не только вкусным угощением, но и отличным способом получить множество питательных веществ. Многие люди испытывают сложности в употреблении рекомендуемого количества зелени, фруктов и овощей каждый день. Смузи предоставляет отличную возможность добавить больше этих питательных продуктов в свой рацион. Он помогает удовлетворить потребности витаминов и минералов, необходимых для поддержания здорового образа жизни.
Приготовление смузи довольно просто. Вот базовый рецепт для начала:
Ингредиенты:
- 1 огурец, 1 авокадо
- 1 чашка свежей зелени по вашему вкусу
- 1/2 чашки воды
- Лед (по желанию)
- Если добавить ваши любимые орехи или семена, то такой смузи сможет заменить полноценный прием пищи.
- Немного морской соли, перец по вкусу
Положите их в блендер или миксер. Смешивайте, пока не получится однородная консистенция.
Когда делаете смузи из ягод или фруктов не нужно добавлять сахар, в ягодах и фруктах достаточно природных сахаров и фруктозы.
Замороженные фруктовые десерты
В летнюю жару замороженные десерты могут быть идеальным способом охладиться. Однако, многие замороженные десерты в магазинах содержат большое количество сахара и искусственных добавок. Вот как сделать их более здоровыми:
- Приготовьте свои замороженные фруктовые десерты. Используйте свежие фрукты и ягоды и заморозьте их. Такой десерт будет более натуральным и питательным.
- Умеренность в потреблении. Хотя самодельные замороженные десерты могут быть более полезными, все же следует употреблять их с умеренностью. Фрукты содержат фруктозу, поэтому необходимо контролировать размер порции.
Лето — это время, когда мы можем наслаждаться свежими овощами и фруктами. Помните о здоровом питании и наслаждайтесь вкусом лета, не забывая о своем здоровье!