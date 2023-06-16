Летние блюда — окрошка и другие. Как сделать их полезными и сбалансированными

Лето — это время зелени, свежих овощей, сочных фруктов и освежающих блюд. Однако, часто наши любимые летние блюда, такие как окрошка, выглядят не очень полезно с точки зрения правильного питания.

Содержание

Окрошка

Салаты

Шашлык

Смузи

Замороженные фруктовые десерты

В этой статье диетолог-нутрициолог, консультант по питанию Тамара Рау поделилась с читателями сетевого издания ТУТ НЬЮС некоторыми советами о том, как превратить летние блюда в полезные и сбалансированные блюда.

Окрошка

Окрошка — это традиционное летнее блюдо. Однако, в классическом прочтение окрошка далеко не полезное блюдо.

Советы как сделать окрошку полезной:

Добавьте больше зелени и свежих овощей. Окрошка — это отличный способ получить порцию овощей, кроме огурцов добавьте редис, много и еще больше зелени – укроп, листья салата, молодые листья свеклы, петрушку, укроп, кинзу, любая любимая зелень подойдет. Это улучшит питательную ценность и добавит свежести вашему блюду.

Откажитесь от майонеза. Вместо традиционного майонеза можно использовать домашний майонез на оливковом масле, йогурт или сметану. Это добавит вкусности и позволит избежать некачественных жиров.

Колбасу замените на мясо или индейку. Просто отварите, охладите и порежьте на кубики.

Вместо сладкого кваса используйте минеральную воду или кефир.

Кроме окрошки можно приготовить другие холодные супы: свекольник, гаспачо, холодный суп с авокадо и др. используя эти же принцицы.

Салаты

Лето — идеальное время для разнообразных свежих салатов. Однако, некоторые салаты могут быть слишком калорийными или содержать нездоровые соусы. Вот как сделать салаты более полезными:

Используйте листовые зеленые овощи в качестве основы. Листовая зелень, такая как шпинат, салат или руккола, богата антиоксидантами и витаминами. Она также низкокалорийна, что делает ее отличным выбором для основы салата.

Добавьте белок. Белок помогает ощущать сытость и способствует укреплению мышц. Включите в салат кусочки гриль-курицы, рыбы или творога. Это добавит питательности и сделает салат более сбалансированным.

Ограничьте использование подсолнечногорафинированного масла и покупных соусов. Масло и соусы часто содержат много калорий и жиров. Замените более полезными вариантами, такими как соус на основе йогурта или оливкового масла с лимонным соком.

Шашлык

Обычно ассоциируется с летом. Однако, многие люди считают его несовместимым с здоровым образом жизни и правильным питанием. Советы по готовке шашлыка, которые помогут вам соответствовать принципам правильного питания.

Оптимальным выбором для здорового шашлыка является рыба, нежирное мясо, такое как индейка, курица или свинина с низким содержанием жира.

Замаринуйте мясо, курицу или рыбу. Для здорового шашлыка используйте натуральные ингредиенты, такие как свежие травы, специи, чеснок. Обязательно используйте лимонный сок либо киви – кислоты ферментируют мясо, оно быстрее приготовится и будет нежным. Это позволит избежать пережаривания до черной корочки. Черная корочка содержит вредные соединения и является шлаком для организма.

Разнообразьте свой шашлык, добавив овощи и много зелени- все они отлично сочетаются с мясом, помогут мясу лучше усвоиться так как овощи и зелень содержат натуральные ферменты и добавят свежести и питательных веществ в ваше блюдо.

Смузи

Смузи — это популярный напиток, состоящий из свежих фруктов и овощей, смешанных с водой, соком или йогуртом. Он является не только вкусным угощением, но и отличным способом получить множество питательных веществ. Многие люди испытывают сложности в употреблении рекомендуемого количества зелени, фруктов и овощей каждый день. Смузи предоставляет отличную возможность добавить больше этих питательных продуктов в свой рацион. Он помогает удовлетворить потребности витаминов и минералов, необходимых для поддержания здорового образа жизни.

Приготовление смузи довольно просто. Вот базовый рецепт для начала:

Ингредиенты:

1 огурец, 1 авокадо

1 чашка свежей зелени по вашему вкусу

1/2 чашки воды

Лед (по желанию)

Если добавить ваши любимые орехи или семена, то такой смузи сможет заменить полноценный прием пищи.

Немного морской соли, перец по вкусу

Положите их в блендер или миксер. Смешивайте, пока не получится однородная консистенция.

Когда делаете смузи из ягод или фруктов не нужно добавлять сахар, в ягодах и фруктах достаточно природных сахаров и фруктозы.

Замороженные фруктовые десерты

В летнюю жару замороженные десерты могут быть идеальным способом охладиться. Однако, многие замороженные десерты в магазинах содержат большое количество сахара и искусственных добавок. Вот как сделать их более здоровыми:

Приготовьте свои замороженные фруктовые десерты. Используйте свежие фрукты и ягоды и заморозьте их. Такой десерт будет более натуральным и питательным.

Умеренность в потреблении. Хотя самодельные замороженные десерты могут быть более полезными, все же следует употреблять их с умеренностью. Фрукты содержат фруктозу, поэтому необходимо контролировать размер порции.

Лето — это время, когда мы можем наслаждаться свежими овощами и фруктами. Помните о здоровом питании и наслаждайтесь вкусом лета, не забывая о своем здоровье!