Летний салат с языком: простой рецепт праздничного блюда

Для тех, кто любит отварной язык, этот салат – настоящая находка.

Этот салат очень летний, ведь он готовится со свежими овощами. Заправить его нужно майонезом. Его можно сделать самостоятельно, или купить в супермаркете.

Он получается похожим на оливье, но гораздо вкуснее. Ведь свежие овощи придают ему особенный вкус. Рецептом поделился шеф-повар Владимир Ярославский, отметив, что такое блюдо готовили в его семье много лет.

Салат с языком

Ингредиенты:

2 отварных яйца;

140 г отварного языка;

100 г свежего огурца;

80 г зеленого горошка;

90 г майонеза;

10 г дижонской горчицы, соль, перец;

Зелень петрушки или укроп и эстрагон.

Сначала отварите язык. В большую кастрюлю положите морковь, целую небольшую луковицу, корень сельдерея, лавровые листья, перец, соль. Доведите до кипения и положите язык. Можно придать его небольшой тарелкой, чтобы он не всплывал в процессе варки.

Варим на медленном огне до мягкости в самой толстой части. Это займет около двух часов. Зависит от мяса. Когда язык становится мягким – вынимайте и сразу же, пока он очень горячий, под холодной проточной водой снимите кожу. В правильно сваренном языке кожа снимается легко.

После охладите его и нарежьте соломкой. Должны получиться брусочки 2-3 мм толщиной и длиной 5 см.

Также нарежьте свежий огурец. Замороженный зеленый горошек бросьте в кипящую подсоленную воду и варите с момента закипания 5-6 минут. Откиньте на сито и дайте остыть.

Яйца отварите вкрутую, охладите. Достаньте желтки и разотрите с горчицей, солью и черным перцем.

Белки нарежьте соломкой, зелень мелко нарежьте.

Смешайте все ингредиенты и салат готов.

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