Летний торт «Арбуз» – идеальный десерт к празднику Петра и Павла

Если вы еще не пробовали торт «Арбуз» – не медлите с его приготовлением. Такой оригинальный торт станет настоящим украшением стола.

Очень оригинальная подача этого торта не оставит в стороне никого. Он настолько ярок, а еще вкусен, что подойдет к празднику: детскому или взрослому.

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Попробуйте приготовить торт «Арбуз» дома и удивите вкусным десертом родных и близких.

Рецепт торта «Арбуз»

Время: 3 часа

3 часа Порции: 6 – 8

Ингредиенты для бисквита:

– 70 граммов свежего шпината;

– 70 граммов молока;

– 50 граммов масла;

– 120 граммов муки;

– 60 граммов сахара + 10 граммов ванильного сахара;

– 1 яйцо;

– 8 граммов разрыхлителя.

Для желе:

– 50 грамм воды + 8 грамм желатина;

– 300 граммов вишневого компота или сока;

– ягоды голубики или черники.

Для крема:

– 300 граммов жирных сливок (33%);

– 200 граммов натурального йогурта;

– 14 граммов желатина + 70 граммов холодной воды;

– 5 ложек сахарной пудры.

Приготовление:

Выкладываем в блендер промытый шпинат и молоко и перебиваем в пюре.

К яйцу добавляем сахар и ванильный сахар и хорошо взбиваем венчиком. Добавляем растительное масло и шпинат, вымешиваем.

Муку соединяем с разрыхлителем, высыпаем в шпинатную массу. Вымешиваем венчиком и переливаем в форму, застеленную пергаментом. Выпекаем при 180 градусах 25 минут. Даем выпечке остыть.

Заливаем 14 граммов желатина 70 граммами холодной воды и оставляем набухать.

К сливкам добавляем сахарную пудру и взбиваем крем. Смешиваем крем, белый йогурт и расплавленный желатин. Заливаем поверх бисквита и даем крему застыть.

Заливаем 50 г воды + 8 граммов желатина, и дайте набухнуть. Растапливаем желатин, вливаем в компот или сок, размешиваем и заливаем поверх белого слоя. В желе закиньте ягодки, будто это косточки арбуза. Оставьте в холодильнике до полного застывания и подавайте.

Приятного аппетита!

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