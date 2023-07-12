Рецепты Летний торт «Арбуз» – идеальный десерт к празднику Петра и Павла По Admin - 12 июля, 2023 0 58 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Если вы еще не пробовали торт «Арбуз» – не медлите с его приготовлением. Такой оригинальный торт станет настоящим украшением стола. Очень оригинальная подача этого торта не оставит в стороне никого. Он настолько ярок, а еще вкусен, что подойдет к празднику: детскому или взрослому. Читайте также Такого вы еще не пробовали: куриные стрипсы в шоколадном соусе с перцем чили Попробуйте приготовить торт «Арбуз» дома и удивите вкусным десертом родных и близких. Рецепт торта «Арбуз» Время: 3 часа Порции: 6 – 8 Ингредиенты для бисквита: – 70 граммов свежего шпината; – 70 граммов молока; – 50 граммов масла; – 120 граммов муки; – 60 граммов сахара + 10 граммов ванильного сахара; – 1 яйцо; – 8 граммов разрыхлителя. Для желе: – 50 грамм воды + 8 грамм желатина; – 300 граммов вишневого компота или сока; – ягоды голубики или черники. Для крема: – 300 граммов жирных сливок (33%); – 200 граммов натурального йогурта; – 14 граммов желатина + 70 граммов холодной воды; – 5 ложек сахарной пудры. Приготовление: Выкладываем в блендер промытый шпинат и молоко и перебиваем в пюре. К яйцу добавляем сахар и ванильный сахар и хорошо взбиваем венчиком. Добавляем растительное масло и шпинат, вымешиваем. Муку соединяем с разрыхлителем, высыпаем в шпинатную массу. Вымешиваем венчиком и переливаем в форму, застеленную пергаментом. Выпекаем при 180 градусах 25 минут. Даем выпечке остыть. Заливаем 14 граммов желатина 70 граммами холодной воды и оставляем набухать. К сливкам добавляем сахарную пудру и взбиваем крем. Смешиваем крем, белый йогурт и расплавленный желатин. Заливаем поверх бисквита и даем крему застыть. Заливаем 50 г воды + 8 граммов желатина, и дайте набухнуть. Растапливаем желатин, вливаем в компот или сок, размешиваем и заливаем поверх белого слоя. В желе закиньте ягодки, будто это косточки арбуза. Оставьте в холодильнике до полного застывания и подавайте. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить ягодный пирог из популярного издания The New York Times. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Домашний глазированный сырок – готовим для деток и не толькоКак приготовить мраморный кекс – рецепт за считанные минутыВафли на растительном молоке – оригинальный рецепт без лактозыБез духовки и миксера. Клубничный пирог: невероятно вкусный рецептВ чем секрет идеального соуса: томатная паста – рецепт, который можно приготовить дома