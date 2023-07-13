Рецепты Летний торт без выпечки за 15 минут По Admin - 13 июля, 2023 0 35 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Летом всегда хочется сладкого, особенно сезонных тортов со свежими ягодами. Но как его приготовить, чтобы не включать духовку? Выход есть! Холодные торты без выпечки – идеальный вариант для домашнего десерта к празднику: взрослый или детский. Яркие слои чизкейки украсят любой стол. Читайте также Такого вы еще не пробовали: куриные стрипсы в шоколадном соусе с перцем чили Их можно готовить заранее, ведь он должен хорошо настояться в холодильнике. Рецепт ягодного чизкейка без выпечки Время: 6 – 8 часов Порции: 6 Ингредиенты песочного основания: – 180 граммов печенья; – 90 граммов сливочного масла. Ингредиенты для творожного крема со смородиной: – 200 граммов смородинового пюре; – 80 граммов сахара; – 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды; – 150 граммов сыра; – 100 граммов сметаны или греческого йогурта. Ингредиенты для творожного крема с малиной: – 200 граммов малинового пюре; – 50 граммов сахара; – 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды; – 150 граммов сыра; – 100 граммов сметаны или йогурта. Ингредиенты для творожного крема с клубникой и лаймом: – 150 грамм клубничного пюре; – 50 миллилитров лаймового сока; – 80 граммов сахара; – 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды; – 150 граммов сыра; – 100 граммов сметаны или йогурта. Приготовление: Перебейте печенье в крошку с помощью блендера или занозой. Смешайте с растопленным сливочным маслом и утрамбуйте в форме. Не забудьте укрыть борта формы ацетатной лентой. Залейте желатин прохладной водой. Смешайте смородиновое пюре с сахаром, доведите до кипения. Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте. Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре. Готовый крем залейте поверх песочного основания. Отправьте торт в холодильник на 30 минут. Залейте желатин прохладной водой. Смешайте малиновое пюре с сахаром, доведите до кипения. Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте. Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре. Готовый крем залейте поверх смородинового пюре. Отправьте торт в холодильник на 30 минут. Залейте желатин прохладной водой. Смешайте клубничное пюре с соком лайма и сахаром, доведите до кипения. Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте. Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре. Готовый крем залейте поверх малинового пюре. Отправьте торт в холодильник на 3 часа. Ягодный чизкейк готов. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить пирог из New York Times с сезонными ягодами или фруктами. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Мочи – готовим любимый японский десертДомашний торт за 15 минут: исчезает в одно мгновение. Простой и вкусный рецепт на каждый деньБыстро и просто. Как приготовить крамбл с ревенем и клубникойТрадиционная выпечка храброго юга: пляцок «Херсонская вышиванка» для сладкого стола – видеоЖелейный торт без выпечки – яркий десерт без труда