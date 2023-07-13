Летний торт без выпечки за 15 минут

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Летом всегда хочется сладкого, особенно сезонных тортов со свежими ягодами. Но как его приготовить, чтобы не включать духовку? Выход есть!

Холодные торты без выпечки – идеальный вариант для домашнего десерта к празднику: взрослый или детский. Яркие слои чизкейки украсят любой стол.

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Их можно готовить заранее, ведь он должен хорошо настояться в холодильнике.

Рецепт ягодного чизкейка без выпечки

  • Время: 6 – 8 часов
  • Порции: 6

Ингредиенты песочного основания:
– 180 граммов печенья;
– 90 граммов сливочного масла.
Ингредиенты для творожного крема со смородиной:
– 200 граммов смородинового пюре;
– 80 граммов сахара;
– 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;
– 150 граммов сыра;
– 100 граммов сметаны или греческого йогурта.
Ингредиенты для творожного крема с малиной:
– 200 граммов малинового пюре;
– 50 граммов сахара;
– 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;
– 150 граммов сыра;
– 100 граммов сметаны или йогурта.
Ингредиенты для творожного крема с клубникой и лаймом:
– 150 грамм клубничного пюре;
– 50 миллилитров лаймового сока;
– 80 граммов сахара;
– 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;
– 150 граммов сыра;
– 100 граммов сметаны или йогурта.

Приготовление:

  • Перебейте печенье в крошку с помощью блендера или занозой. Смешайте с растопленным сливочным маслом и утрамбуйте в форме.
  • Не забудьте укрыть борта формы ацетатной лентой.
  • Залейте желатин прохладной водой.
  • Смешайте смородиновое пюре с сахаром, доведите до кипения.
  • Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.
  • Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.
  • Готовый крем залейте поверх песочного основания.
  • Отправьте торт в холодильник на 30 минут.
  • Залейте желатин прохладной водой.
  • Смешайте малиновое пюре с сахаром, доведите до кипения.
  • Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.
  • Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.
  • Готовый крем залейте поверх смородинового пюре.
  • Отправьте торт в холодильник на 30 минут.
  • Залейте желатин прохладной водой.
  • Смешайте клубничное пюре с соком лайма и сахаром, доведите до кипения.
  • Добавьте к массе приготовленный желатин и перемешайте.
  • Взбейте творог со сметаной, добавьте к ягодному пюре.
  • Готовый крем залейте поверх малинового пюре.
  • Отправьте торт в холодильник на 3 часа.
  • Ягодный чизкейк готов.

Приятного аппетита!

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