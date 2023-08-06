Летний ужин: рецепт вкусного салата с курицей

Классический куриный салат — идеальный рецепт для жаркой погоды.

Когда жарко, то не хочется подолгу стоять у плиты. Так что такой салат, как этот — это идеальный вариант для летнего ужина. Он не требует особых навыков приготовления.

Вы можете использовать для него готовую курицу гриль, или просто запеките в духовке, или на сковороде пару куриных грудок. К тому же это отличный рецепт, если у вас осталась готовая курица, а вы не хотите есть ее просто так. Рецептом поделились на кулинарном сайте Cucchiaio.

Классический куриный салат

Ингредиенты:

1 холодная жареная курица (или вареная курица);

салат (любой на ваш вкус);

2 вареных яйца;

15-20 зеленых оливок без косточек;

2 анчоуса в масле;

майонез;

белый винный уксус;

оливковое масло, соль, перец.

Чтобы приготовить классический куриный салат, помойте, высушите и нарвите листья салата.

Удалите кожу и кости с курицы, затем руками нарежьте грудку, бедро и крылышки на полоски. Они не обязательно должны быть одного размера. Добавьте целые оливки и нарезанное филе анчоусов. Анчоусы придадут пикантность. Но если их у вас нет – не беда. Без них тоже будет вкусно.

Приготовьте заправку винегрет, поместив оливковое масло, уксус, соль и перец в небольшую миску. Смешайте хорошенько. Есть секрет, как сделать заправку более однородной. Просто поместите все ингредиенты для нее в баночку, плотно закройте и хорошо потрясите.

Заправьте куриный салат приготовленным соусом винегрет. Также добавьте нарезанные кусочками сваренные вкрутую яйца и хорошо перемешайте.

Добавьте несколько ложек майонеза и подавайте классический куриный салат сразу же или храните его в холодильнике до готовности к употреблению. Некоторые восхитительные варианты куриного салата включают добавление помидоров черри и гренок.

Также, если вы любите курицу, вы можете приготовить вкусную курицу с овощами по-деревенски.