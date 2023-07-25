Летний зеленый борщ со шпинатом: идеальный рецепт в жару

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Летом всегда хочется чего-то особенного, как зеленый борщ. Этот вариант блюда понравится практически каждому.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Это не такой наваристый вариант, как с красным борщом, но для жаркого периода именно то. С лёгкой кислинкой и освежающими травами.

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Подавайте его к столу с рыхлыми чесночными булочками, сметаной, можно даже добавить отварное яйцо.

Рецепт зеленого борща со шпинатом

  • Время: 2 часа
  • Порции: 8 – 10

Ингредиенты:
– 4 литра куриного бульона;
– 5 картофелин;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 150 граммов щавеля;
– 100 граммов шпината;
– четверть лимона;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Для начала сварим бульон из курятины.
  • Далее добавляем нарезаем кубиком картофель. Натертую морковь пассеруем с нарезанным луком и чесноком. Добавляем в картофель. Варим 10 минут.
  • За это время бланшируем шпинат со щавелем. Шпинат хорошо промываем, в нем много песка. Отрываем стволы и нарезаем. Бланшируем 1 минуту в кипятке с соком лимона. Сливаем воду и добавляем в суп. Варим еще примерно 15 минут.
  • За это время можно отварить яйца. Обязательно залить их холодной водой.
  • Солим, перчим, можно добавить еще немного сока лимона.
  • Можно подавать все раздельно: мясо, яйца, сметану и зелень.

Приятного аппетита!

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