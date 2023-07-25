Рецепты Летний зеленый борщ со шпинатом: идеальный рецепт в жару По Admin - 25 июля, 2023 0 46 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Летом всегда хочется чего-то особенного, как зеленый борщ. Этот вариант блюда понравится практически каждому. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Это не такой наваристый вариант, как с красным борщом, но для жаркого периода именно то. С лёгкой кислинкой и освежающими травами. Читайте также Б ургер и не только: что можно приготовить из говяжьей котлеты Подавайте его к столу с рыхлыми чесночными булочками, сметаной, можно даже добавить отварное яйцо. Рецепт зеленого борща со шпинатом Время: 2 часа Порции: 8 – 10 Ингредиенты: – 4 литра куриного бульона; – 5 картофелин; – 1 морковь; – 1 луковица; – 3 – 4 зубчика чеснока; – 150 граммов щавеля; – 100 граммов шпината; – четверть лимона; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Для начала сварим бульон из курятины. Далее добавляем нарезаем кубиком картофель. Натертую морковь пассеруем с нарезанным луком и чесноком. Добавляем в картофель. Варим 10 минут. За это время бланшируем шпинат со щавелем. Шпинат хорошо промываем, в нем много песка. Отрываем стволы и нарезаем. Бланшируем 1 минуту в кипятке с соком лимона. Сливаем воду и добавляем в суп. Варим еще примерно 15 минут. За это время можно отварить яйца. Обязательно залить их холодной водой. Солим, перчим, можно добавить еще немного сока лимона. Можно подавать все раздельно: мясо, яйца, сметану и зелень. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить абрикосовый пирог по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Рецепт настоящего галицкого пляцка «Зеленый мох»Революция в мире закусок: топ летних салатов без майонезаТеперь готовим только такие: рецепт бельгийских вафель из кабачковМаринованные шампиньоны за несколько часов – к столу или на закруткуВсего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицей