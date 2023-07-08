Летний салат из огурцов. Быстрый и вкусный рецепт: всё дело в нежной заправке

В Древней Греции огурец считался овощем, который не созрел. Вероятно, такое заключение греческие ботаники делали исходя из цвета и вкусовых особенностей огурца. Водянистый овощ казался грекам слишком бесполезным для употребления в пищу, так как не было мясистой мякоти.
По этой причине огурец с греческого переводится как недозрелый.
Лишь спустя некоторое время человечество осознало весь потенциал огурца. Сейчас этот овощ означает свежесть и придает блюдам особую вкусовую нотку.
Поделимся простым рецептом приготовления огуречного салата.
Ингредиенты для огуречного салата:
- Огурец — шт.;
- Красный лук — ½ шт.;
- Сметана — ст. л.;
- Винный уксус — ½ ст. л.;
- Сахар — ½ ч. л.;
- Укроп — пучок;
- Соль — ½ ч. л.
Приготовление огуречного салата:
Очищаем огурец от кожуры и нарезаем маленькими тонкими кружочками. Выкладываем огуречные кружочки в сито, солим и оставляем на 15 минут.
В это время полукольцами нарезаем красный лук. Заливаем лук водой, также даем 15 минут настояться.
Для приготовления заправки смешиваем сметану с сахаром и винным уксусом. Шинкуем мелко укроп, высыпаем в заправку, перемешиваем.
Просушиваем огуречные кружочки и луковые полукольца в полотенце. Отправляем лук и огурец в салатник, заправляем приготовленным соусом и перемешиваем.
К данному салату можно добавить черный молотый перец.
Получается отличная летняя закуска к шашлыку.