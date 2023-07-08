Летний салат из огурцов. Быстрый и вкусный рецепт: всё дело в нежной заправке

В Древней Греции огурец считался овощем, который не созрел. Вероятно, такое заключение греческие ботаники делали исходя из цвета и вкусовых особенностей огурца. Водянистый овощ казался грекам слишком бесполезным для употребления в пищу, так как не было мясистой мякоти.

По этой причине огурец с греческого переводится как недозрелый.

Лишь спустя некоторое время человечество осознало весь потенциал огурца. Сейчас этот овощ означает свежесть и придает блюдам особую вкусовую нотку.

Поделимся простым рецептом приготовления огуречного салата.

Ингредиенты для огуречного салата:

Огурец — шт.;

Красный лук — ½ шт.;

Сметана — ст. л.;

Винный уксус — ½ ст. л.;

Сахар — ½ ч. л.;

Укроп — пучок;

Соль — ½ ч. л.

Приготовление огуречного салата:

Очищаем огурец от кожуры и нарезаем маленькими тонкими кружочками. Выкладываем огуречные кружочки в сито, солим и оставляем на 15 минут.

В это время полукольцами нарезаем красный лук. Заливаем лук водой, также даем 15 минут настояться.

Для приготовления заправки смешиваем сметану с сахаром и винным уксусом. Шинкуем мелко укроп, высыпаем в заправку, перемешиваем.

Просушиваем огуречные кружочки и луковые полукольца в полотенце. Отправляем лук и огурец в салатник, заправляем приготовленным соусом и перемешиваем.

К данному салату можно добавить черный молотый перец.

Получается отличная летняя закуска к шашлыку.