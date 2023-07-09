Летний салат из огурцов. Так вкусно, что готовлю через день: все дело в заправке

Огурцы во многих культурах мира считаются бесполезным овощем. Дело в том, что огурец почти полностью состоит из воды. Для людей, которые любят мясистые фрукты и овощи, огурец кажется водянистым.

Однако, в период жаркого лета холодный огурец способен отлично утолить жажду. Кроме того, существуют действенные диеты из блюд с огурцами.

Кажется, что огуречных яств мало. Этот овощ не запекают и не варят, лишь маринуют. Но, мы шали рецепт вкусного огуречного салата.

Ингредиенты для огуречного салата:

Огурец — шт.;

Растительное масло — ст. л.;

Кунжутное масло — ½ ч. л.;

Кунжутные семена — ½ ч. л.;

Сахар — ½ ч. л.;

Соевый соус — ½ ч. л.;

Яблочный уксус — ½ ч. л.;

Чеснок — зубчик;

Зелёный лук — 2 пера;

Острый, красный перец — шт.;

Соль — ½ ч. л.

Приготовление огуречного салата:

Фрагментами очищаем огурец от кожуры, режем вдоль на две части. Убираем из огурца семена, а затем вдоль делим половины овоща еще на пару частей.

Нарезаем крупными четвертинками огурец, солим и отправляем в холодильник на 10 минут. Для приготовления заправки мелко шинкуем зубчик чеснока, избавляем от семян острый перец.

Нарезаем мелко острый перец, смешиваем в миске с чесноком и кунжутными семенами. В сотейнике разогреваем растительное масло, выливаем в миску с чесноком и перцем, перемешиваем.

В заправку высыпаем сахар, вливаем кунжутное масло, яблочный уксус и соевый соус. С огурцов сливаем лишнюю жидкость, заправляем смесью.

Шинкуем мелко зеленый лук, выкладываем в миску с огурцами.

В итоге мы имеем отличную огуречную закуску. Этот салат можно употреблять отдельно или смешивать с другими овощами.