Летний салат из огурцов. Так вкусно, что готовлю через день: все дело в заправке

Огурцы во многих культурах мира считаются бесполезным овощем. Дело в том, что огурец почти полностью состоит из воды. Для людей, которые любят мясистые фрукты и овощи, огурец кажется водянистым.
Однако, в период жаркого лета холодный огурец способен отлично утолить жажду. Кроме того, существуют действенные диеты из блюд с огурцами.
Кажется, что огуречных яств мало. Этот овощ не запекают и не варят, лишь маринуют. Но, мы шали рецепт вкусного огуречного салата.
Ингредиенты для огуречного салата:
- Огурец — шт.;
- Растительное масло — ст. л.;
- Кунжутное масло — ½ ч. л.;
- Кунжутные семена — ½ ч. л.;
- Сахар — ½ ч. л.;
- Соевый соус — ½ ч. л.;
- Яблочный уксус — ½ ч. л.;
- Чеснок — зубчик;
- Зелёный лук — 2 пера;
- Острый, красный перец — шт.;
- Соль — ½ ч. л.
Приготовление огуречного салата:
Фрагментами очищаем огурец от кожуры, режем вдоль на две части. Убираем из огурца семена, а затем вдоль делим половины овоща еще на пару частей.
Нарезаем крупными четвертинками огурец, солим и отправляем в холодильник на 10 минут. Для приготовления заправки мелко шинкуем зубчик чеснока, избавляем от семян острый перец.
Нарезаем мелко острый перец, смешиваем в миске с чесноком и кунжутными семенами. В сотейнике разогреваем растительное масло, выливаем в миску с чесноком и перцем, перемешиваем.
В заправку высыпаем сахар, вливаем кунжутное масло, яблочный уксус и соевый соус. С огурцов сливаем лишнюю жидкость, заправляем смесью.
Шинкуем мелко зеленый лук, выкладываем в миску с огурцами.
В итоге мы имеем отличную огуречную закуску. Этот салат можно употреблять отдельно или смешивать с другими овощами.