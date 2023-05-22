Летний салат – это легкое и полезное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к любому основному кушанью и разнообразит ваш привычный рацион. Готовить такую закуску можно на протяжении всех трех месяцев, так как компоненты напрямую зависят от того, что растет у вас на грядках прямо сейчас. Практически все овощи гармонируют между собой, соответственно, их состав можно менять и изменять по своему вкусу, ведь все гениальное – просто!

Летний салат из овощей на праздничный стол

Летний салат из овощей на праздничный стол готовится из простых компонентов, однако, весь секрет его непревзойденного вкуса и аромата заключается в оригинальной заправке, приготовленной на основе измельченных орехов. И если ранее вы не пробовали такое сочетание, то незамедлительно приступайте к готовке!

Ингредиенты –+3 порц.

Помидор 1 шт. (крупная)

Огурцы свежие 1 шт.

Перец болгарский 1 шт.

Лук красный 1 шт.

Грецкий орех 30 гр. (ядер)

Уксус яблочный 6% 2 ст.л.

Вода 1 ст.л.

Листовой салат 20 гр.

Кинза 10 гр.

Чеснок по вкусу

Перец чили по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 30 мин.

Чтобы быстро и вкусно приготовить летний салат на праздничный стол, выкладываем на рабочую поверхность все необходимое. Листья салата рвем руками на небольшие сегменты, распределяем по дну сервировочного блюда. На зеленую «подушку» помещаем достаточно крупные ломтики томатов и огурцов. Добавляем полоски из мякоти сладкого перца и тонкие кольца красного лука. Произвольно измельчаем стручок острого перца, удаляя семена – выкладываем на блюдо. Для приготовления заправки орехи подсушиваем и выкладываем в ступку либо чашу блендера. Растираем до выделения масла. Дополняем смесь кинзой, уксусом, водой, солью и черным перцем – мешаем. Заправляем салат. Закуску подаем к столу сразу же и наслаждаемся великолепным вкусом. Приятного аппетита!

Летний салат из огурцов и помидоров

Летний салат из огурцов и помидоров – это всеми любимая закуска, на готовку которой у вас уйдет всего лишь несколько минут. Сочетание овощей настолько удачное, что такой салат хорош сам по себе и без каких-либо дополнений, однако, для насыщенности вкуса добавим немного чеснока и зелени.

Время готовки – 7 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Огурцы – 3 шт.

Помидоры – 2 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Лук зеленый – 1 пучок.

Масло растительное – 2 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом тщательно промываем овощи и зелень, даем время обсохнуть.

Шаг 2. Разрезаем томат на ломтики, кладем на дно салатника и посыпаем щепоткой соли.

Шаг 3. Повторяем слой и обязательно солим.

Шаг 4. Аналогично поступаем с нарезкой из огурчиков.

Шаг 5. Добавляем рубленую зелень и чеснок, в таком виде оставляем для пропитки на 15 минут.

Шаг 6. По истечении времени, компоненты перемешиваем и сдабриваем молотым перцем с растительным маслом. Приятного аппетита!

Салат «Летний» с капустой и огурцами

Салат «Летний» с капустой и огурцами – это свежая и легкая закуска, которая запросто дополнит любое блюдо из красного мяса, рыбы или птицы. И съев даже большую порцию такого кушанья, вы избавитесь от голода, но вовсе не почувствуете тяжести внизу живота.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Капуста – 500 гр.

Огурцы небольшие – 2 шт.

Укроп – 3-4 веточки.

Петрушка – 3-4 веточки.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем необходимые продукты.

Шаг 2. Острым ножом максимально тонко шинкуем кочан молодой капусты.

Шаг 3. Отрезаем хвостики у огурцов, режем полукольцами.

Шаг 4. Ополаскиваем зелень и стряхиваем лишнюю влагу, мелко рубим.

Шаг 5. Соединяем петрушку, укроп и овощи в миске, заправляем растительным маслом и подсаливаем. Перемешав, снимаем пробу. Приятного аппетита!

Летний салат с пекинской капустой

Летний салат с пекинской капустой – это простое в приготовлении и очень вкусное блюдо, на готовку которого вам не придется тратить более десяти минут. Для сытости рекомендуем вам также добавлять отварные яйца и экспериментировать с заправками: йогурт, масло или домашний майонез.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Капуста пекинская – 120 гр.

Яйца отварные – 1 шт.

Укроп – 3-4 веточки.

Огурцы – 1 шт.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Уксус винный – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую и обсушенную капусту нарезаем соломкой, высыпаем в чашу с высокими бортиками.

Шаг 2. Произвольно измельчаем свежий огурец, отправляем к пекинке.

Шаг 3. Отварное яйцо очищаем от скорлупы, режем ломтиками и выкладываем к овощам.

Шаг 4. Посыпаем ингредиенты рубленым укропом.

Шаг 5. Поливаем состав уксусом и подсолнечным маслом, солим и перчим – хорошенько перемешиваем.

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Летний салат с курицей

Летний салат с курицей приятно удивит вас своим разнообразием вкусов и ярким насыщенным ароматов. Благодаря добавлению птицы, порция такого блюда надолго избавит вас от голода и зарядит энергией. Зелень придаст салату свежесть, а сыр – пикантность.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 200 гр.

Перец болгарский – 1 шт.

Огурцы – 2 шт.

Помидоры – 3 шт.

Моцарелла – 100 гр.

Базилик – 1 веточка.

Лук зеленый – 1 перо.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу ополаскиваем и промакиваем бумажными полотенцами, обжариваем на разогретом растительном масле, присыпав солью, до румяности и полной готовности.

Шаг 2. Остужаем.

Шаг 3. Не теряя времени, нарезаем свежие огурцы.

Шаг 4. Удаляем семена и перепонки из болгарского перца, нарезаем кубиками.

Шаг 5. Измельчаем сыр.

Шаг 6. Сочные томаты рубим на кусочки небольшого размера.

Шаг 7. Нарезаем либо разбираем по волокнам куриное филе.

Шаг 8. Соединяем все компоненты в салатнике, добавляем зелень и соль с перцем.

Шаг 9. Перемешиваем и дегустируем. Приятного аппетита!

Легкий салат с редиской и огурцами

Легкий салат с редиской и огурцами – это классика теплого дачного сезона, потому как, наверняка, каждый кулинар готовит такую закуску. Однако сегодня вам представляется вариант приготовления с оригинальной заправкой на основе французской горчицы, лимонного сока и сметаны.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Огурцы – 2 шт.

Редиска – 8 шт.

Сыр твердых сортов – 50 гр.

Листья салата – 2 горсти.

Лук зеленый – 3 пера.

Укроп – 1 пучок.

Петрушка – 1 пучок.

Для заправки:

Лимон – ½ шт.

Сметана – 2 ст.л.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Горчица французская – 1 ч.л.

Соль – ¼ ч.л.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Огурцы ополаскиваем, обрезаем хвостики, нарезаем полукольцами.

Шаг 2. Тонкими кружками нарезаем промытую редиску.

Шаг 3. Мелко шинкуем перья зеленого лука.

Шаг 4. Крупно нарезаем укроп с петрушкой.

Шаг 5. Для приготовления заправки в пиалу выдавливаем кислый цитрусовый сок, добавляем горчицу, сметану, оливковое масло, соль и молотый перец – активно перемешиваем.

Шаг 6. В салатник выкладываем овощи, зелень и порванные листья салата – поливаем соусом и, перемешав салат, подаем к столу. Приятного аппетита!

Летний овощной салат из капусты и моркови

Летний овощной салат из капусты и моркови – это настоящая витаминная бомба, так как в его состав входят исключительно свежие и полезные компоненты, вкус которых идеально сочетается с кислым цитрусовым соком, ядреным репчатым луком и совсем небольшим количеством соли.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5-10 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Капуста – ½ шт.

Морковка – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Лимон – ½ шт.

Масло подсолнечное – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Удаляем верхние листы с кочана, вилок мелко шинкуем и выкладываем в салатник, активно разминаем чистыми и сухими руками.

Шаг 2. Счищаем кожицу с моркови, ополаскиваем и измельчаем при помощи терки с мелкими отверстиями.

Шаг 3. Мелко нарезаем луковицу и высыпаем к остальным овощам.

Шаг 4. Поливаем состав кислым лимонным соком.

Шаг 5. Солим и заправляем растительным маслом.

Шаг 6. Ингредиенты хорошенько перемешиваем.

Шаг 7. Кушанье сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Летний салат из огурцов и яиц

Летний салат из огурцов и яиц – это легкое и сытное кушанье, которое зарядит вас энергией и надолго избавит от ненавистного чувства голода. Одними овощами сыт не будешь, поэтому отварные куриные яйца, как нельзя, кстати, вписываются в простой и всем известный состав.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Огурцы – 200 гр.

Помидоры – 200 гр.

Яйца – 3 шт.

Майонез – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем огурчики и нарезаем кубиками.

Шаг 2. Счищаем скорлупу с отварных яиц, мелко рубим.

Шаг 3. Аналогично поступаем с сочными и спелыми томатами.

Шаг 4. Высыпаем все нарезанные составляющие в глубокую тарелку, заправляем майонезом и солим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

Шаг 5. При наличии времени салат охлаждаем на полке холодильной камеры либо сразу же предлагаем домочадцам. Приятного аппетита!

Салат с баклажанами и помидорами

Салат с баклажанами и помидорами, дополненный жгучим чесноком – это питательное блюдо на грузинский манер, которое поможет вам без лишних заморочек привнести в ваш ежедневный рацион нечто совершенно новое, удивит домочадцев и подарит истинное наслаждение вкусовым рецепторам!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2-3 шт.

Помидоры – 2-3 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Масло растительное – 1,5 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса веточки зелени и овощи, тщательно промываем под струей воды и даем время обсохнуть.

Шаг 2. Обрезаем хвостики у фиолетовых плодов, мякоть режем кубиками прямо в кожуре и складываем в кастрюлю.

Шаг 3. Баклажаны подсаливаем и заливаем горячей водой, томим на умеренном пламени около 10-15 минут – этого времени достаточно, чтобы ингредиент избавился от горечи.

Шаг 4. При помощи шумовки выкладываем кубики овоща в дуршлаг и ждем, пока стечет лишняя вода.

Шаг 5. Дополняем баклажаны ломтиками томатов, измельченным чесноком и зеленью. Подсаливаем и поливаем растительным маслом – перемешиваем и даем постоять пару минут для пропитки.

Шаг 6. Не дожидаясь остывания фиолетовых кусочков, подаем закуску к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Летний овощной салат с зеленью

Летний овощной салат с зеленью – это быстрая в приготовлении и ароматная закуска, которая разнообразит, как пикник, так и праздничный стол. Для готовки потребуются исключительно простые и доступные компоненты, а вместо соли мы будем использовать качественный соевый соус.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Редиска – 10 шт.

Огурцы – 2-3 шт.

Зелень – 1 пучок.

Соус соевый – 2 ст.л.

Масло подсолнечное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем редис и удаляем «попки», разрезаем на 4-6 частей в зависимости от размера овоща.

Шаг 2. На четверть кольца нарезаем свежие огурчики.

Шаг 3. Измельчаем перья зеленого лука.

Шаг 4. Мелко шинкуем веточки ароматного укропа.

Шаг 5. Помещаем все ингредиенты в емкость с высокими бортиками и поливаем соевым соусом, а также растительным маслом – перемешиваем.

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!