Летний салат

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Летний салат – это легкое и полезное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к любому основному кушанью и разнообразит ваш привычный рацион. Готовить такую закуску можно на протяжении всех трех месяцев, так как компоненты напрямую зависят от того, что растет у вас на грядках прямо сейчас. Практически все овощи гармонируют между собой, соответственно, их состав можно менять и изменять по своему вкусу, ведь все гениальное – просто!

Летний салат из овощей на праздничный стол

Летний салат из овощей на праздничный стол готовится из простых компонентов, однако, весь секрет его непревзойденного вкуса и аромата заключается в оригинальной заправке, приготовленной на основе измельченных орехов. И если ранее вы не пробовали такое сочетание, то незамедлительно приступайте к готовке!

Летний салат

Ингредиенты –+3 порц.

  • Помидор 1 шт. (крупная)
  • Огурцы свежие 1 шт.
  • Перец болгарский 1 шт.
  • Лук красный 1 шт.
  • Грецкий орех 30 гр. (ядер)
  • Уксус яблочный 6% 2 ст.л.
  • Вода 1 ст.л.
  • Листовой салат 20 гр.
  • Кинза 10 гр.
  • Чеснок  по вкусу
  • Перец чили  по вкусу
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 30 мин.

  1. Летний салат

    Чтобы быстро и вкусно приготовить летний салат на праздничный стол, выкладываем на рабочую поверхность все необходимое.

  2. Летний салат

    Листья салата рвем руками на небольшие сегменты, распределяем по дну сервировочного блюда.

  3. Летний салат

    На зеленую «подушку» помещаем достаточно крупные ломтики томатов и огурцов.

  4. Летний салат

    Добавляем полоски из мякоти сладкого перца и тонкие кольца красного лука.

  5. Летний салат

    Произвольно измельчаем стручок острого перца, удаляя семена – выкладываем на блюдо.

  6. Летний салат

    Для приготовления заправки орехи подсушиваем и выкладываем в ступку либо чашу блендера.

  7. Летний салат

    Растираем до выделения масла.

  8. Летний салат

    Дополняем смесь кинзой, уксусом, водой, солью и черным перцем – мешаем.

  9. Летний салат

    Заправляем салат.

  10. Летний салат

    Закуску подаем к столу сразу же и наслаждаемся великолепным вкусом. Приятного аппетита!

Летний салат из огурцов и помидоров

Летний салат из огурцов и помидоров – это всеми любимая закуска, на готовку которой у вас уйдет всего лишь несколько минут. Сочетание овощей настолько удачное, что такой салат хорош сам по себе и без каких-либо дополнений, однако, для насыщенности вкуса добавим немного чеснока и зелени.

Время готовки – 7 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 3 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Лук зеленый – 1 пучок.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом тщательно промываем овощи и зелень, даем время обсохнуть.

Летний салат

Шаг 2. Разрезаем томат на ломтики, кладем на дно салатника и посыпаем щепоткой соли.

Летний салат

Шаг 3. Повторяем слой и обязательно солим.

Летний салат

Шаг 4. Аналогично поступаем с нарезкой из огурчиков.

Летний салат

Шаг 5. Добавляем рубленую зелень и чеснок, в таком виде оставляем для пропитки на 15 минут.

Летний салат

Шаг 6. По истечении времени, компоненты перемешиваем и сдабриваем молотым перцем с растительным маслом. Приятного аппетита!

Летний салат

Салат «Летний» с капустой и огурцами

Салат «Летний» с капустой и огурцами – это свежая и легкая закуска, которая запросто дополнит любое блюдо из красного мяса, рыбы или птицы. И съев даже большую порцию такого кушанья, вы избавитесь от голода, но вовсе не почувствуете тяжести внизу живота.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Капуста – 500 гр.
  • Огурцы небольшие – 2 шт.
  • Укроп – 3-4 веточки.
  • Петрушка – 3-4 веточки.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочую поверхность выкладываем необходимые продукты.

Летний салат

Шаг 2. Острым ножом максимально тонко шинкуем кочан молодой капусты.

Летний салат

Шаг 3. Отрезаем хвостики у огурцов, режем полукольцами.

Летний салат

Шаг 4. Ополаскиваем зелень и стряхиваем лишнюю влагу, мелко рубим.

Летний салат

Шаг 5. Соединяем петрушку, укроп и овощи в миске, заправляем растительным маслом и подсаливаем. Перемешав, снимаем пробу. Приятного аппетита!

Летний салат

Летний салат с пекинской капустой

Летний салат с пекинской капустой – это простое в приготовлении и очень вкусное блюдо, на готовку которого вам не придется тратить более десяти минут. Для сытости рекомендуем вам также добавлять отварные яйца и экспериментировать с заправками: йогурт, масло или домашний майонез.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Капуста пекинская – 120 гр.
  • Яйца отварные – 1 шт.
  • Укроп – 3-4 веточки.
  • Огурцы – 1 шт.
  • Масло подсолнечное – 1 ст.л.
  • Уксус винный – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую и обсушенную капусту нарезаем соломкой, высыпаем в чашу с высокими бортиками.

Летний салат

Шаг 2. Произвольно измельчаем свежий огурец, отправляем к пекинке.

Летний салат

Шаг 3. Отварное яйцо очищаем от скорлупы, режем ломтиками и выкладываем к овощам.

Летний салат

Шаг 4. Посыпаем ингредиенты рубленым укропом.

Летний салат

Шаг 5. Поливаем состав уксусом и подсолнечным маслом, солим и перчим – хорошенько перемешиваем.

Летний салат

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Летний салат

Летний салат с курицей

Летний салат с курицей приятно удивит вас своим разнообразием вкусов и ярким насыщенным ароматов. Благодаря добавлению птицы, порция такого блюда надолго избавит вас от голода и зарядит энергией. Зелень придаст салату свежесть, а сыр – пикантность.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 200 гр.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Огурцы – 2 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Моцарелла – 100 гр.
  • Базилик – 1 веточка.
  • Лук зеленый – 1 перо.
  • Масло оливковое – 3 ст.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Перец черный молотый – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу ополаскиваем и промакиваем бумажными полотенцами, обжариваем на разогретом растительном масле, присыпав солью, до румяности и полной готовности.

Летний салат

Шаг 2. Остужаем.

Летний салат

Шаг 3. Не теряя времени, нарезаем свежие огурцы.

Летний салат

Шаг 4. Удаляем семена и перепонки из болгарского перца, нарезаем кубиками.

Летний салат

Шаг 5. Измельчаем сыр.

Летний салат

Шаг 6. Сочные томаты рубим на кусочки небольшого размера.

Летний салат

Шаг 7. Нарезаем либо разбираем по волокнам куриное филе.

Летний салат

Шаг 8. Соединяем все компоненты в салатнике, добавляем зелень и соль с перцем.

Летний салат

Шаг 9. Перемешиваем и дегустируем. Приятного аппетита!

Летний салат

Легкий салат с редиской и огурцами

Легкий салат с редиской и огурцами – это классика теплого дачного сезона, потому как, наверняка, каждый кулинар готовит такую закуску. Однако сегодня вам представляется вариант приготовления с оригинальной заправкой на основе французской горчицы, лимонного сока и сметаны.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 2 шт.
  • Редиска – 8 шт.
  • Сыр твердых сортов – 50 гр.
  • Листья салата – 2 горсти.
  • Лук зеленый – 3 пера.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Петрушка – 1 пучок.

Для заправки:

  • Лимон – ½ шт.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Горчица французская – 1 ч.л.
  • Соль – ¼ ч.л.
  • Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Огурцы ополаскиваем, обрезаем хвостики, нарезаем полукольцами.

Летний салат

Шаг 2. Тонкими кружками нарезаем промытую редиску.

Летний салат

Шаг 3. Мелко шинкуем перья зеленого лука.

Летний салат

Шаг 4. Крупно нарезаем укроп с петрушкой.

Летний салат

Шаг 5. Для приготовления заправки в пиалу выдавливаем кислый цитрусовый сок, добавляем горчицу, сметану, оливковое масло, соль и молотый перец – активно перемешиваем.

Летний салат

Шаг 6. В салатник выкладываем овощи, зелень и порванные листья салата – поливаем соусом и, перемешав салат, подаем к столу. Приятного аппетита!

Летний салат

Летний овощной салат из капусты и моркови

Летний овощной салат из капусты и моркови – это настоящая витаминная бомба, так как в его состав входят исключительно свежие и полезные компоненты, вкус которых идеально сочетается с кислым цитрусовым соком, ядреным репчатым луком и совсем небольшим количеством соли.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5-10 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Капуста – ½ шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Лимон – ½ шт.
  • Масло подсолнечное – 50 мл.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Удаляем верхние листы с кочана, вилок мелко шинкуем и выкладываем в салатник, активно разминаем чистыми и сухими руками.

Летний салат

Шаг 2. Счищаем кожицу с моркови, ополаскиваем и измельчаем при помощи терки с мелкими отверстиями.

Летний салат

Шаг 3. Мелко нарезаем луковицу и высыпаем к остальным овощам.

Летний салат

Шаг 4. Поливаем состав кислым лимонным соком.

Летний салат

Шаг 5. Солим и заправляем растительным маслом.

Летний салат

Шаг 6. Ингредиенты хорошенько перемешиваем.

Летний салат

Шаг 7. Кушанье сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Летний салат

Летний салат из огурцов и яиц

Летний салат из огурцов и яиц – это легкое и сытное кушанье, которое зарядит вас энергией и надолго избавит от ненавистного чувства голода. Одними овощами сыт не будешь, поэтому отварные куриные яйца, как нельзя, кстати, вписываются в простой и всем известный состав.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 200 гр.
  • Помидоры – 200 гр.
  • Яйца – 3 шт.
  • Майонез – 50 гр.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем огурчики и нарезаем кубиками.

Летний салат

Шаг 2. Счищаем скорлупу с отварных яиц, мелко рубим.

Летний салат

Шаг 3. Аналогично поступаем с сочными и спелыми томатами.

Летний салат

Шаг 4. Высыпаем все нарезанные составляющие в глубокую тарелку, заправляем майонезом и солим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

Летний салат

Шаг 5. При наличии времени салат охлаждаем на полке холодильной камеры либо сразу же предлагаем домочадцам. Приятного аппетита!

Летний салат

Салат с баклажанами и помидорами

Салат с баклажанами и помидорами, дополненный жгучим чесноком – это питательное блюдо на грузинский манер, которое поможет вам без лишних заморочек привнести в ваш ежедневный рацион нечто совершенно новое, удивит домочадцев и подарит истинное наслаждение вкусовым рецепторам!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2-3 шт.
  • Помидоры – 2-3 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Масло растительное – 1,5 ст.л.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса веточки зелени и овощи, тщательно промываем под струей воды и даем время обсохнуть.

Летний салат

Шаг 2. Обрезаем хвостики у фиолетовых плодов, мякоть режем кубиками прямо в кожуре и складываем в кастрюлю.

Летний салат

Шаг 3. Баклажаны подсаливаем и заливаем горячей водой, томим на умеренном пламени около 10-15 минут – этого времени достаточно, чтобы ингредиент избавился от горечи.

Летний салат

Шаг 4. При помощи шумовки выкладываем кубики овоща в дуршлаг и ждем, пока стечет лишняя вода.

Летний салат

Шаг 5. Дополняем баклажаны ломтиками томатов, измельченным чесноком и зеленью. Подсаливаем и поливаем растительным маслом – перемешиваем и даем постоять пару минут для пропитки.

Летний салат

Шаг 6. Не дожидаясь остывания фиолетовых кусочков, подаем закуску к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Летний салат

Летний овощной салат с зеленью

Летний овощной салат с зеленью – это быстрая в приготовлении и ароматная закуска, которая разнообразит, как пикник, так и праздничный стол. Для готовки потребуются исключительно простые и доступные компоненты, а вместо соли мы будем использовать качественный соевый соус.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Редиска – 10 шт.
  • Огурцы – 2-3 шт.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Соус соевый – 2 ст.л.
  • Масло подсолнечное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем редис и удаляем «попки», разрезаем на 4-6 частей в зависимости от размера овоща.

Летний салат

Шаг 2. На четверть кольца нарезаем свежие огурчики.

Летний салат

Шаг 3. Измельчаем перья зеленого лука.

Летний салат

Шаг 4. Мелко шинкуем веточки ароматного укропа.

Летний салат

Шаг 5. Помещаем все ингредиенты в емкость с высокими бортиками и поливаем соевым соусом, а также растительным маслом – перемешиваем.

Летний салат

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Летний салат

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