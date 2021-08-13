Летним наводнениям в Крыму присвоили статус ЧС федерального масштаба

События, связанные с наводнением в Крыму в конце июня — начале июля, признали ЧС федерального масштаба. Такой информацией поделился глава РК Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Принято решение о присвоении статуса чрезвычайной ситуации федерального масштаба событиям, связанным с подтоплением на территории Республики Крым, произошедшим в конце июня – начале июля», – отметил Аксёнов.

Глава РК рассказал, что эта тема поднималась сегодня, 13 августа, на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством главы МЧС России Евгения Зиничева.