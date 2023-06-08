Рецепты Лето должно быть легким и вкусным: быстро готовим сочный куриный кебаб на все случаи жизни По Admin - 8 июня, 2023 0 50 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Нежная и хорошо зажаренная курятина – это то, от чего никогда не откажешься. Несколько простых шагов и быстрое приготовление сделают это блюдо вашим фаворитом. Для того чтобы приготовить филе этим способом, не нужно хитроумных ингредиентов или особых кулинарных манипуляций. Несколько продуктов, горячий гриль или сковорода – и вкусное блюдо уже на столе. Читайте также Вкусный выбор для маленьких гурманов: почему куриные голени так нравятся детям Эту курочку можно смаковать с салатом, начинить питу или подать с любимым гарниром. Быстрый рецепт куриного кебаба Время: 15 – 20 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 3 столовые ложки нежирного натурального йогурта; – 1 чайная ложка порошка чили; – 1 чайная ложка порошка карри; – 2 чайные ложки сока лайма или лимона; – 2 чайные ложки кориандра; – 800 грамм куриного филе, нарезанного кубиками. Приготовление: Йогурт и специи хорошо перемешиваем. Маринуем курочку в йогуртовой смеси 5 минут. Разогреваем гриль или сковороду. Жарим курочку до готовности. Подаем на шпажках, с салатом или питой. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Десерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутСамый вкусный рецепт курицы – готовим в кисло-сладком соусеПрозрачный студень без лишних трудностей – теперь и вы будете знать этот секретДва ингредиента и готово – рецепт желейных рулетиковКак приготовить сырники с ягодами: что сделает вкус нежным, а текстуру шелковистой