Лето должно быть легким и вкусным: быстро готовим сочный куриный кебаб на все случаи жизни

Нежная и хорошо зажаренная курятина – это то, от чего никогда не откажешься. Несколько простых шагов и быстрое приготовление сделают это блюдо вашим фаворитом.

Для того чтобы приготовить филе этим способом, не нужно хитроумных ингредиентов или особых кулинарных манипуляций. Несколько продуктов, горячий гриль или сковорода – и вкусное блюдо уже на столе.

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Эту курочку можно смаковать с салатом, начинить питу или подать с любимым гарниром.

Быстрый рецепт куриного кебаба

Время : 15 – 20 минут

: 15 – 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 столовые ложки нежирного натурального йогурта;

– 1 чайная ложка порошка чили;

– 1 чайная ложка порошка карри;

– 2 чайные ложки сока лайма или лимона;

– 2 чайные ложки кориандра;

– 800 грамм куриного филе, нарезанного кубиками.

Приготовление:

Йогурт и специи хорошо перемешиваем.

Маринуем курочку в йогуртовой смеси 5 минут.

Разогреваем гриль или сковороду.

Жарим курочку до готовности.

Подаем на шпажках, с салатом или питой.

Приятного аппетита!