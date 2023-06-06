Летом борщ готовлю только по этому рецепту. Можно есть даже холодным: легкий и сытный рецепт

Считается, что именно казаками был впервые придуман борщ в древности. На данный момент борщ стал народным блюдом, культурной ценностью нации. Его готовят практически в каждой семье.

В кулинарии насчитывается огромное количество различных способов приготовления этого супа. У большинства хозяек есть свой рецепт, по которому они готовят этот суп постоянно.

Откроем для себя еще один вкусный вариант приготовления борща. Борщ получается не жирным и отлично утоляет жажду и голод даже в холодном варианте.

Ингредиенты:

Курица – 500 г;

Картофель – 250 г;

Репчатый лук – 130 г;

Морковь – 120 г;

Свекла – 300 г;

Белокочанная капуста – 200 г;

Томатная паста – 2 ст. л.;

Сладкий перец – 120 г;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Чеснок – 4 зубчика;

Лавровый лист – 1 шт.;

Вода – 2,2 л;

Перец черный молотый – 1/2 ч. л.;

Соль – по вкусу.

Приготовление:

Помещаем курицу в кастрюлю с одним литром воды, готовим до закипания, а затем варим ещё пару минут. Нарезаем картофель средними кубиками, а морковь, капусту, лук и перец – соломкой. Свеклу натираем на мелкой терке, чеснок нарезаем максимально мелко.

После закипания сливаем воду и промываем курицу. Снова помещаем куриное мясо в кастрюлю, заливаем парой литров воды и доводим до кипения. Снимаем пену, закрываем крышкой и варим на слабом огне около 20–25 минут.

В это время на сковороде с нагретым маслом обжариваем лук на среднем огне 3 минуты, постоянно мешая. Добавляем к луку морковь и продолжаем обжаривать 4 минуты на слабом огне.

Добавляем к обжаренным овощам томатную пасту, готовим смесь в течение минуты, постоянно помешивая. Выкладываем к овощам свеклу, всыпаем сахар, вливаем уксус и 200 мл воды. Перемешиваем все компоненты, доводим до закипания. После закипания накрываем сковороду крышкой и продолжаем тушить на умеренном огне 20 минут.

В кастрюлю кладем картошку, солим по вкусу. После закипания варим картофель 15 минут на слабом огне под крышкой.

Достаем курицу из кипящей воды, отделяем от костей, режем на мелкие кусочки. А в кастрюлю помещаем сладкий перец, капусту, черный перец и лавровый лист. Дожидаемся закипания и варим на слабом огне 10 минут под крышкой.

Возвращаем обратно в кастрюлю куриное мясо и обжаренные овощи со сковороды, все перемешиваем. Компоненты в кастрюле должны закипеть, после чего варим их на слабом огне под крышкой в течение 5 минут.

Идеальной подачей такого борща считается добавление в него зелени и сметаны.

Однако даже без дополнительных ингредиентов он станет сытным и вкусным обедом.