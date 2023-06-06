Летом борщ готовлю только по этому рецепту. Можно есть даже холодным: легкий и сытный рецепт

Считается, что именно казаками был впервые придуман борщ в древности. На данный момент борщ стал народным блюдом, культурной ценностью нации. Его готовят практически в каждой семье.
В кулинарии насчитывается огромное количество различных способов приготовления этого супа. У большинства хозяек есть свой рецепт, по которому они готовят этот суп постоянно.
Откроем для себя еще один вкусный вариант приготовления борща. Борщ получается не жирным и отлично утоляет жажду и голод даже в холодном варианте.
Ингредиенты:
- Курица – 500 г;
- Картофель – 250 г;
- Репчатый лук – 130 г;
- Морковь – 120 г;
- Свекла – 300 г;
- Белокочанная капуста – 200 г;
- Томатная паста – 2 ст. л.;
- Сладкий перец – 120 г;
- Растительное масло – 2 ст. л.;
- Чеснок – 4 зубчика;
- Лавровый лист – 1 шт.;
- Вода – 2,2 л;
- Перец черный молотый – 1/2 ч. л.;
- Соль – по вкусу.
Приготовление:
Помещаем курицу в кастрюлю с одним литром воды, готовим до закипания, а затем варим ещё пару минут. Нарезаем картофель средними кубиками, а морковь, капусту, лук и перец – соломкой. Свеклу натираем на мелкой терке, чеснок нарезаем максимально мелко.
После закипания сливаем воду и промываем курицу. Снова помещаем куриное мясо в кастрюлю, заливаем парой литров воды и доводим до кипения. Снимаем пену, закрываем крышкой и варим на слабом огне около 20–25 минут.
В это время на сковороде с нагретым маслом обжариваем лук на среднем огне 3 минуты, постоянно мешая. Добавляем к луку морковь и продолжаем обжаривать 4 минуты на слабом огне.
Добавляем к обжаренным овощам томатную пасту, готовим смесь в течение минуты, постоянно помешивая. Выкладываем к овощам свеклу, всыпаем сахар, вливаем уксус и 200 мл воды. Перемешиваем все компоненты, доводим до закипания. После закипания накрываем сковороду крышкой и продолжаем тушить на умеренном огне 20 минут.
В кастрюлю кладем картошку, солим по вкусу. После закипания варим картофель 15 минут на слабом огне под крышкой.
Достаем курицу из кипящей воды, отделяем от костей, режем на мелкие кусочки. А в кастрюлю помещаем сладкий перец, капусту, черный перец и лавровый лист. Дожидаемся закипания и варим на слабом огне 10 минут под крышкой.
Возвращаем обратно в кастрюлю куриное мясо и обжаренные овощи со сковороды, все перемешиваем. Компоненты в кастрюле должны закипеть, после чего варим их на слабом огне под крышкой в течение 5 минут.
Идеальной подачей такого борща считается добавление в него зелени и сметаны.
Однако даже без дополнительных ингредиентов он станет сытным и вкусным обедом.