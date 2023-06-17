Летом делаю так каждый день. Кабачковые рулеты с творогом: ем на ночь и не переживаю

Кабачки имеют низкую калорийность, а также легко усваиваются. Это одна из причин, почему люди на диете часто используют кабачки в своих рецептах. Овощи также могут похвастаться большим содержанием витаминов и минералов.
В кулинарии нашли много применений этому продукту. Готовить его можно по-разному: жарить, тушить, запекать, варить. Однако, каким бы ни был способ приготовления, всегда получается сытно и аппетитно.
Вот один из рецептов, в котором мы используем кабачки.
Ингредиенты:
- Кабачки – 2-3 штуки;
- Соль – 0,5 ч.л.;
- Черный молотый перец;
- Растительное масло – 1 ст.л.;
- Томатный соус – 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- Творог – 200 г;
- Сыр – 150 г;
- Яйцо – 1 штука;
- Чеснок – 2-3 зубчика;
- Соль – 1 щепотка.
Приготовление кабачков с творогом:
Молодые кабачки нарезаем вдоль тонкими пластами. Максимальная толщина 5 мм.
Противень застилаем пергаментом и раскладываем наши заготовки. Делаем так, чтобы пласты не наслаивались друг на друга.
Затем посыпаем небольшим количеством соли и добавляем перец по вкусу.
Поливаем кабачки растительным маслом. С помощью кисточки равномерно распределяем масло по кабачкам. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут.
Для начинки помещаем в глубокую чашу творог и разбиваем к нему одно яйцо. Добавляем две щепотки соли и два зубчика чеснока.
Твердый сыр натираем на мелкой терке. 100 гр тертого сыра соединяем с остальными продуктами, а 50 грамм отставляем в сторону.
Перемешиваем ингредиенты начинки, используя вилку. Можно также добавить зелень.
Берем форму для запекания и промазываем дно томатным соусом.
Вынимаем кабачки из духовки. На край пласта кладем одну столовую ложку начинки.
Заворачиваем в рулет. Изделия отправляем на подготовленную форму.
Остатками томатного соуса слегка смазываем изделия сверху. Для хрустящей корочки посыпаем заготовки тертым сыром.
Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут.
Кабачки готовы! Это блюдо имеет нежную начинку, сочные кабачки, вкусный соус, а также хрустящую корочку.