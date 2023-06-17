Летом делаю так каждый день. Кабачковые рулеты с творогом: ем на ночь и не переживаю

Кабачки имеют низкую калорийность, а также легко усваиваются. Это одна из причин, почему люди на диете часто используют кабачки в своих рецептах. Овощи также могут похвастаться большим содержанием витаминов и минералов.

В кулинарии нашли много применений этому продукту. Готовить его можно по-разному: жарить, тушить, запекать, варить. Однако, каким бы ни был способ приготовления, всегда получается сытно и аппетитно.

Вот один из рецептов, в котором мы используем кабачки.

Ингредиенты:

Кабачки – 2-3 штуки;

Соль – 0,5 ч.л.;

Черный молотый перец;

Растительное масло – 1 ст.л.;

Томатный соус – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

Творог – 200 г;

Сыр – 150 г;

Яйцо – 1 штука;

Чеснок – 2-3 зубчика;

Соль – 1 щепотка.

Приготовление кабачков с творогом:

Молодые кабачки нарезаем вдоль тонкими пластами. Максимальная толщина 5 мм.

Противень застилаем пергаментом и раскладываем наши заготовки. Делаем так, чтобы пласты не наслаивались друг на друга.

Затем посыпаем небольшим количеством соли и добавляем перец по вкусу.

Поливаем кабачки растительным маслом. С помощью кисточки равномерно распределяем масло по кабачкам. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут.

Для начинки помещаем в глубокую чашу творог и разбиваем к нему одно яйцо. Добавляем две щепотки соли и два зубчика чеснока.

Твердый сыр натираем на мелкой терке. 100 гр тертого сыра соединяем с остальными продуктами, а 50 грамм отставляем в сторону.

Перемешиваем ингредиенты начинки, используя вилку. Можно также добавить зелень.

Берем форму для запекания и промазываем дно томатным соусом.

Вынимаем кабачки из духовки. На край пласта кладем одну столовую ложку начинки.

Заворачиваем в рулет. Изделия отправляем на подготовленную форму.

Остатками томатного соуса слегка смазываем изделия сверху. Для хрустящей корочки посыпаем заготовки тертым сыром.

Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут.

Кабачки готовы! Это блюдо имеет нежную начинку, сочные кабачки, вкусный соус, а также хрустящую корочку.