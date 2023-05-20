Летом духовку не включаю. Готовлю вкусные пирожки на сковороде: без масла и дрожжей

С приготовлением пирогов связано много ритуалов в язычестве. Например, выпечку готовили для подношения богам. Причем были определенные виды пирогов. То есть, с разными начинками.

Весенние пироги готовились, как правило, с мясом, а осенние с яблоками и репой. Люди таким образом показывали, какой урожай собрали благодаря своей вере в богов.

Позднее, с приходом официальной религии, традиция выпекать пироги для подаяния изжила себя. Народы готовили пироги для того, чтобы прокормить семьи.

Сейчас пироги готовят ради удовольствия и в качестве закуски. Расскажем, как сделать быстрые пироги без выпекания и дрожжей.

Ингредиенты для быстрых пирогов:

кефир — 200 мл;

яйцо — шт.;

соль — ч. л.;

сахар — ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

мука — 350 г.

Приготовление быстрых пирогов:

В миску с теплым кефиром нужно высыпать соль, сахарный песок, влить растительное масло. В полученную смесь надо разбить яйцо, смешать ингредиенты.

Муку соединяем с разрыхлителем и просеиваем в кефир, замешиваем мягкое и эластичное тесто. Нужно дать тесту настояться под пленкой или полотенцем примерно 10 минут.

Далее тесто делится на 12 равных частей, формируются маленькие колобки. Комочки раскатываем в небольшие лепешки, куда кладется начинка.

Начинка запечатывается внутри, пироги требуется перевернуть швом вниз и слегка придавить.

Сковороду стоит разогреть, выложить на поверхность пироги.

Прежде чем накрывать пироги крышкой, надо сделать прослойку из пергамента. Выпекать следует 20 минут при минимальном огне. Затем пироги переворачиваются на другую сторону и выпекаются под крышкой с пергаментом 15 минут.

В качестве начинки для пирогов можно применить картофельное пюре, обжаренный фарш или яйцо с луком. Получаются быстрые пироги без духовки или обжаривания в большом количестве масла.