Рецепты Летом готовим только так: рецепт оливье со свежими огурцами По Admin - 23 июля, 2023 0 70 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Один из самых популярных зимних салатов – безусловно, оливье. Но можно ли его готовить летом, ведь он достаточно сытный? И наш ответ: «Да». У нас есть рецепт. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Классический рецепт известного нам салата оливье насчитывает квашеные огурцы, консервированный горошек, отварные овощи и заправку из майонеза. Что касается мяса: можно добавить как лекарственную или вареную колбасу, так и отварное куриное филе или говяжий язык. Читайте также «Легко!» на кухне, вкусно на столе: готовим быстрые блюда с любимыми наггетсами 24 канал подготовил летний вариант салата со свежим горошком и огурцами. Попытайтесь также заменить майонез на домашнюю сметану – это очень вкусно. Рецепт оливье – летний вариант Время: 40 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 300 граммов лекарственной колбасы; – 3 отварных картофелины; – морковь; – 2 – 3 отварных куриных яйца; – 2 – 3 свежих огурца; – 200 граммов зеленого горошка; – 2 – 3 столовые ложки сметаны; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Предварительно отваренные овощи нарезаем кубиками, также варим в подсоленной воде яйца до готовности – 6 – 8 минут. Нарезаем колбасу и свежие огурцы кружками, смешиваем вместе с остальными ингредиентами. Солим и перчим, перемешиваем и заправляем сметаной. Такой салат будет прекрасно смаковать летом, до кусочка черного хлеба или с гренками. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить углы с сыром – они заменят привычные чебуреки. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вы еще так не готовили: рецепт чипсов из жареных макаронТак необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешниДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутИспользуем брокколи и цветную капусту: рецепт летнего блюда от Евгения КлопотенкоТакой ее пили еще наши дедушки – старинный рецепт медовухи, проверенный временем