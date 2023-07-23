Летом готовим только так: рецепт оливье со свежими огурцами

Один из самых популярных зимних салатов – безусловно, оливье. Но можно ли его готовить летом, ведь он достаточно сытный? И наш ответ: «Да». У нас есть рецепт.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Классический рецепт известного нам салата оливье насчитывает квашеные огурцы, консервированный горошек, отварные овощи и заправку из майонеза. Что касается мяса: можно добавить как лекарственную или вареную колбасу, так и отварное куриное филе или говяжий язык.

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24 канал подготовил летний вариант салата со свежим горошком и огурцами. Попытайтесь также заменить майонез на домашнюю сметану – это очень вкусно.

Рецепт оливье – летний вариант

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов лекарственной колбасы;

– 3 отварных картофелины;

– морковь;

– 2 – 3 отварных куриных яйца;

– 2 – 3 свежих огурца;

– 200 граммов зеленого горошка;

– 2 – 3 столовые ложки сметаны;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Предварительно отваренные овощи нарезаем кубиками, также варим в подсоленной воде яйца до готовности – 6 – 8 минут.

Нарезаем колбасу и свежие огурцы кружками, смешиваем вместе с остальными ингредиентами.

Солим и перчим, перемешиваем и заправляем сметаной.

Такой салат будет прекрасно смаковать летом, до кусочка черного хлеба или с гренками.

Приятного аппетита!

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