Летом готовлю только его. Салат с помидорами, колбасой и сыром: простой, но такой вкусный

Салаты — это одно из самых диетических блюд на кулинарной арене. Можно готовить салаты полностью из овощей, фруктов и других полезных компонентов. Однако, иногда хочется сделать салат более сытным блюдом, закусочным.

По этой причине в салаты стали добавлять мясо, рыбу, сыры и соусы. Появились известные для всех салаты Оливье, Цезарь, Греческий.

При этом постоянно повара изобретают новые виды салатов. Про один необычный томатный салат стоит рассказать подробнее.

Ингредиенты для томатного салата:

помидоры — 3 шт.;

колбаса — 150 г;

сыр — 50 г;

петрушка — 1 пучок;

соль — ½ ч. л.;

майонез — 2 ст. л.

Приготовление томатного салата:

Делим помидоры на крупные дольки, избавляем от плодоножки и внутренней части с семечками. Нарезаем томаты маленьким кубиком, аналогично измельчаем колбасу.

Натираем на маленьких резцах терки сыр, смешиваем с томатами и колбасой в одной миске. Шинкуем петрушку, с солью выкладываем к остальным продуктам.

Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.

Можно заправлять салат сметаной, так он получится более полезным. Это блюдо готовится почти моментально, при этом получается вкусным.

Украсить салат рекомендуется зеленью — укропом, кинзой.