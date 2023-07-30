Летом готовлю только его. Салат с помидорами, колбасой и сыром: простой, но такой вкусный

Салаты — это одно из самых диетических блюд на кулинарной арене. Можно готовить салаты полностью из овощей, фруктов и других полезных компонентов. Однако, иногда хочется сделать салат более сытным блюдом, закусочным.
По этой причине в салаты стали добавлять мясо, рыбу, сыры и соусы. Появились известные для всех салаты Оливье, Цезарь, Греческий.
При этом постоянно повара изобретают новые виды салатов. Про один необычный томатный салат стоит рассказать подробнее.
Ингредиенты для томатного салата:
- помидоры — 3 шт.;
- колбаса — 150 г;
- сыр — 50 г;
- петрушка — 1 пучок;
- соль — ½ ч. л.;
- майонез — 2 ст. л.
Приготовление томатного салата:
Делим помидоры на крупные дольки, избавляем от плодоножки и внутренней части с семечками. Нарезаем томаты маленьким кубиком, аналогично измельчаем колбасу.
Натираем на маленьких резцах терки сыр, смешиваем с томатами и колбасой в одной миске. Шинкуем петрушку, с солью выкладываем к остальным продуктам.
Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.
Можно заправлять салат сметаной, так он получится более полезным. Это блюдо готовится почти моментально, при этом получается вкусным.
Украсить салат рекомендуется зеленью — укропом, кинзой.