Рецепты Летом лучше не найдешь: рецепт легкого супа с курицей и капустой По Admin - 15 июня, 2023 0 45 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Даже летом на обед хочется полакомиться горячим супом. Легкое горячее блюдо – отличная опция для семейной трапезы. Ароматный суп способен сделать ярким в любой день. Овощи в сочетании с нежным мясом – именно то, за что мы так любим это блюдо. Читайте также Как приготовить куриные голени с молодым картофелем в топленом масле: особый рецепт Рецепт супа с курицей Время: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 3 столовых ложки оливкового масла; – стакан нарезанного лука; – 4 стакана нашинкованной капусты; – 2 зубчика чеснока; – 4 стакана куриного бульона; – 2 средних картофелины; – 2 стакана измельченной вареной курицы; – 4 столовые ложки тертого пармезана; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Разогреваем масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавляем лук и готовим к полупрозрачности. Кладем в кастрюлю капусту и чеснок и готовим 5 – 6 минут. Добавляем картофель, бульон, солим и перчим. Доводим до кипения. Убавляем огонь и варим 15 минут. Добавляем курицу, перемешиваем и готовим еще несколько минут, пока картофель не будет готов. Снимаем с плиты, посыпаем сыром и подаем на стол. Также обязательно попытайтесь приготовить чесночные стрелки. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Дешево и мгновенно готово: летний салат из молодого картофеляКак приготовить домашний квас: старинный рецепт летнего напиткаЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовКак приготовить сырники с ягодами: что сделает вкус нежным, а текстуру шелковистойУкраинский картофель на французский лад – готовим гратен в духовке