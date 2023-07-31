Летом пользуется большой популярностью. Любимый салат на праздничном столе

Салаты зачастую способны поразить нас своим разнообразием вкусов. Это одно из самых неординарных блюд на кулинарной арене. Даже один салат в разных интерпретациях будет иметь разные вкусовые нотки. Часто разницу вкусов можно почувствовать в салате Оливье. Домашний вариант более вкусный , нежели покупной.

Магазинные салаты — не самый лучший выбор на праздничный стол. Дело в том, что покупные салаты готовятся из не особо сочетаемых и качественных продуктов.

Расскажем, как можно приготовить салат из простых компонентов на любой праздник.

Ингредиенты для закусочного салата:

яйца — 3 шт.;

ветчина — 300 г;

огурцы — 2 шт.;

помидоры Черри — 200 г;

соль — ½ ч. л.;

сметана — ст. л.

Приготовление закусочного салата:

Отвариваем вкрутую яйца, остужаем и очищаем. Нарезаем яйца небольшим кубиком, аналогично измельчаем огурцы и ветчину. Выкладываем яйца, ветчину и огурцы в измельченном виде в салатник.

Помидоры Черри разрезаем на 4 дольки, каждую дольку делим также на двое. Выкладываем помидоры в салат, солим. Заправляем блюдо сметаной и тщательно перемешиваем.

Вместо сметаны для заправки можно использовать майонез — желательно домашний.

Также заменить ветчину рекомендуется балыком или карбонадом. В качестве декора к салату добавляется кинза, петрушка или укроп.