Летом самое то — 15 минут и готово. Вкусный рецепт из кабачков на каждый день

Кабачок — это многогранный овощ, который имеет довольно большое количество сортов. Определенно благодаря данному преимуществу, многие страны любят и уважают этот овощ. Например, кабачки являются национальным овощем Мексики.

На территории Мексики впервые появились дикие кабачки. Люди начали делать этот овощ домашним.

Сейчас есть кабачки, которые можно есть не только в печеном или жареном виде. То есть, имеются кабачки, пригодные к употреблению в сыром виде.

Мы расскажем рецепт приготовления кабачковых котлет.

Ингредиенты для кабачковых котлет:

Кабачок — 1 шт.;

Лук репчатый — 1 шт.;

Картофель — 1 шт.;

Фарш куриный — 500 г;

Яйца — 2 шт.;

Соль — ⅔ ч.л.;

Черный перец — ⅓ ч.л.;

Чеснок — 1 зубчик;

Петрушка — 20 г;

Манная крупа — 2 ст.л.

Приготовление кабачковых котлет:

Измельчаем на крупных зубцах терки кабачок, репчатый лук и очищенный картофель. К овощной смеси выкладываем куриный фарш, разбиваем пару яиц.

Также к фаршу высыпаем соль и черный молотый перец, выдавливаем через пресс зубчик чеснока. Шинкуем мелко петрушку, выкладываем к общей массе компонентов.

Перемешиваем все ингредиенты в единую массу, посыпаем манной крупой. Оставляем смесь на 20 минут до набухания манной крупы. Не забудьте покрыть массу крышкой.

На сковороде разогреваем растительное масло, ложкой выкладываем котлеты из полученной массы.

Под крышкой на среднем огне обжариваем котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

Получаются вкусные диетические котлеты.

Если хотите сделать их полезнее, можно готовить на сливочном масле.