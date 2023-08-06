Летом самое то. Окрошка по рецепту моего мужа: нарезали, перемешали и залили

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Вероятно, многие замечают, как сильно меняются предпочтения людей в еде в зависимости от времени года. В холодный период потребляется больше жирной и калорийной пищи, так как она дает много энергии и тепла организму. Летом предпочтение отдается низкокалорийной растительной пище.

И летом, и зимой люди хотят потреблять супы. Однако, кушать горячий борщ и щи в жару не особо удобно. Поэтому были придуманы различные холодные супы.

Покажем, как приготовить вкусную ароматную окрошку для летнего обеда.

Ингредиенты для окрошки:

  • вареные яйца — 5 шт.;
  • вареный картофель — 4 шт.;
  • куриное филе — 350 г;
  • копченая колбаса — 200 г;
  • огурец — 4 шт.;
  • укроп — пучок;
  • зелёный лук — пучок;
  • сметана — 400 мл;
  • холодная вода — 3 литра;
  • уксус 9% — 2-3 ст.л.

Приготовление окрошки:

Пергамент смазываем растительным маслом, посыпаем солью и черным молотым перцем. Выкладываем на часть пергамента куриное филе, накрываем второй частью пергамента, запечатываем как в конверт.

Обжариваем на сухой сковороде куриное филе с каждой стороны по 7 минут. Далее накрываем филе крышкой и оставляем на 15 минут.

Очищенные яйца и картофель нарезаем на небольшие кубики. Аналогично нарезаем огурец и копченую колбасу, шинкуем зеленый лук и укроп.

Выкладываем в кастрюлю измельченные яйца, картофель, огурец, лук, укроп и колбасу. Нарезаем на маленькие кубики куриное филе, добавляем в кастрюлю.

В отдельной таре соединяем сметану с холодной водой, растворяем. Выливаем жидкую сметану в окрошку, перемешиваем.

Летом самое то. Окрошка по рецепту моего мужа: нарезали, перемешали и залили

Выливаем в окрошку уксус, смешиваем и оставляем в холодильнике на час.

Летом самое то. Окрошка по рецепту моего мужа: нарезали, перемешали и залили

В результате получается холодный насыщенный суп. Это хорошее решение для обеда в жаркий день.

Летом самое то. Окрошка по рецепту моего мужа: нарезали, перемешали и залили

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