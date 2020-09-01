Летом в Крыму отдохнуло более 3,5 миллионов туристов

Уровень бронирования на сентябрь и октябрь — 70-80 процентов

Фото: pixabay.com Свыше 2-х миллионов туристов отдохнуло в Крыму во второй месяц курортного сезона. Данные о потоке отдыхающих опубликовал на своей странице в соцсети ВКонтакте Сергей Аксенов.

По информации глав РК, количество туристов в августе на 15,3% превысило показатели за аналогичный период прошлого года.

Доля отдыхающих, проехавших на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, составила 70,2%. Авиасообщением воспользовались 25%. По железной дороге прибыли 4,5% и менее 1% — через государственную границу РФ на участках Армянск, Джанкой и Перекоп.

Согласно данным Министерства курортов и туризма республики, всего за два месяца курортного сезона (с 1 июля по 1 сентября) в Крыму отдохнуло более 3 миллионов 539 тысяч туристов.

Сергей Аксенов уточнил, что загрузка отелей на Южном берегу Крыма составила 95%. В среднем по Крыму номерной фонд был заполнен до 80%. Уровень бронирования на сентябрь-октябрь – 70-80%.