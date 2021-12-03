Льготы на проезд получат только постоянно проживающие в Севастополе

Фото: Алёна Назаркина

Льготы на проезд в общественном транспорте Севастополя будут предоставляться только гражданам, постоянно проживающим в нашем городе. Соответствующее решение было принято на заседании местного Правительства. По словам директора Департамента труда и социальной защиты населения Елены Сулягиной, ранее из-за некорректных формулировок претендовать на льготы могли все лица, пребывающие на территории Севастополя.

ЕЛЕНА СУЛЯГИНА, директор Департамента труда и социальной защиты населения Правительства Севастополя: «Там вкралась техническая ошибка, потому что все, кто приехал и получил временную регистрацию, исходя из тех формулировок, которые читались неоднозначно, могли претендовать на эту льготу. А на самом деле законодатель установил чёткие требования к этой норме – это должны быть жители города Севастополя, имеющие постоянную регистрацию».

Технические изменения были поддержаны членами севастопольского Правительства, однако на комфорт граждан, имеющих право на льготы это никак не повлияет. По словам Елены Сулягиной, случаев злоупотребления неточностями формулировок в нашем городе выявлено не было.