Лясковский: 5000 резервных коек для больных COVID-19 готовы развернуть в РК

Замглавы крымского минздрава Антон Лясковский заявил, что в регионе будут дополнительно развернуты более 5000 коек из резервного фонда в случае роста количества госпитализаций больных с COVID-19, передает пресс-служба ведомства.

В Крыму за сутки коронавирус обнаружен у 595 человек «Если число нуждающихся в госпитализации пациентов будет расти, система здравоохранения республики готова к оперативному развертыванию резервных объемов коечного фонда – это более пяти тысяч коек. Количество коек будет увеличиваться поэтапно, исходя из сложившейся ситуации», – отметил он.

Лясковский напомнил, что на сегодняшний день в Крыму для пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 1971 койка, в том числе 1628 – с кислородной поддержкой.