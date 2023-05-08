Описание приготовления:

Этот чарующий клубничный напиток по достоинству оценят женщины, он отлично подойдет для посиделок с подругами! Приготовьте его заранее, за несколько часов до указанного времени и охладите в холодильнике.

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника / Молочные продукты / Сливки

Блюдо: Напитки / Алкогольные / Ликеры

Состав / Ингредиенты:

Клубника замороженная 350 Грамм

Сливки 10-20% 100 Миллилитров

Сгущенка 100 Миллилитров

Водка 200 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

140 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ликер "Клубника со сливками"»

Подготовьте указанные ингредиенты. Приобретите качественную водку. Клубнику размораживать не нужно, если будете использовать замороженные ягоды.

Клубнику промойте, срежьте хвостики и нарежьте ягоды ломтиками в глубокую емкость для блендера или в чашу измельчителя.

Влейте в емкость сливки жирностью до 20% и сгущенное молоко.

Добавьте качественную водку. Если продукт будет некачественным, то он придаст горькое послевкусие ликеру.

Измельчите все погружным блендером или в чаше измельчителя примерно 3-4 минуты. Важно, чтобы и косточки клубники перемололись. По желанию можете приготовленный ликер процедить через ситечко, чтобы он был однородным.

Разлейте клубнично-сливочный ликер в бутылки и охладите в холодильнике хотя бы 1 час, а еще лучше — 3-4 часа перед подачей.