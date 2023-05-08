Описание приготовления:
Этот чарующий клубничный напиток по достоинству оценят женщины, он отлично подойдет для посиделок с подругами! Приготовьте его заранее, за несколько часов до указанного времени и охладите в холодильнике.
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника / Молочные продукты / Сливки
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Ликеры
Состав / Ингредиенты:
- Клубника замороженная 350 Грамм
- Сливки 10-20% 100 Миллилитров
- Сгущенка 100 Миллилитров
- Водка 200 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
140 ккал
Калорийность
2 г
Белки
3 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Ликер "Клубника со сливками"»
Подготовьте указанные ингредиенты. Приобретите качественную водку. Клубнику размораживать не нужно, если будете использовать замороженные ягоды.
Клубнику промойте, срежьте хвостики и нарежьте ягоды ломтиками в глубокую емкость для блендера или в чашу измельчителя.
Влейте в емкость сливки жирностью до 20% и сгущенное молоко.
Добавьте качественную водку. Если продукт будет некачественным, то он придаст горькое послевкусие ликеру.
Измельчите все погружным блендером или в чаше измельчителя примерно 3-4 минуты. Важно, чтобы и косточки клубники перемололись. По желанию можете приготовленный ликер процедить через ситечко, чтобы он был однородным.
Разлейте клубнично-сливочный ликер в бутылки и охладите в холодильнике хотя бы 1 час, а еще лучше — 3-4 часа перед подачей.