Ликер «Клубника со сливками»

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Описание приготовления:

Этот чарующий клубничный напиток по достоинству оценят женщины, он отлично подойдет для посиделок с подругами! Приготовьте его заранее, за несколько часов до указанного времени и охладите в холодильнике.

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника / Молочные продукты / Сливки
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Ликеры

Состав / Ингредиенты:

  • Клубника замороженная 350 Грамм
  • Сливки 10-20% 100 Миллилитров
  • Сгущенка 100 Миллилитров
  • Водка 200 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

140 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Ликер "Клубника со сливками"»

Ликер "Клубника со сливками"

Подготовьте указанные ингредиенты. Приобретите качественную водку. Клубнику размораживать не нужно, если будете использовать замороженные ягоды.

Ликер "Клубника со сливками"

Клубнику промойте, срежьте хвостики и нарежьте ягоды ломтиками в глубокую емкость для блендера или в чашу измельчителя.

Ликер "Клубника со сливками"

Влейте в емкость сливки жирностью до 20% и сгущенное молоко.

Ликер "Клубника со сливками"

Добавьте качественную водку. Если продукт будет некачественным, то он придаст горькое послевкусие ликеру.

Ликер "Клубника со сливками"

Измельчите все погружным блендером или в чаше измельчителя примерно 3-4 минуты. Важно, чтобы и косточки клубники перемололись. По желанию можете приготовленный ликер процедить через ситечко, чтобы он был однородным.

Ликер "Клубника со сливками"

Разлейте клубнично-сливочный ликер в бутылки и охладите в холодильнике хотя бы 1 час, а еще лучше — 3-4 часа перед подачей.

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