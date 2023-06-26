Лимонад из апельсинов в домашних условиях – это ароматный и витаминный напиток, с приготовлением которого справится даже школьник! Предлагаем вам приготовить самый настоящий лимонад, используя лишь простые и доступные компоненты. Для более насыщенного вкуса и яркого аромата, вы также можете использовать другие цитрусы: лайм и лимон, а также листочки свежей мяты. Такой напиток приведет в восторг не только взрослых, но и самых маленьких!

Лимонад из апельсинов в домашних условиях

Лимонад из апельсинов в домашних условиях – это полезная и безумно вкусная альтернатива магазинным газированным напиткам, в состав которых входят далеко не только натуральные компоненты. Поэтому приготовив лимонад лишь однажды, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова!

Ингредиенты –+8 порц.

Вода 500 мл.

Вода газированная 1.5 л. (минеральная)

Апельсин 2 шт.

Лимон 2 шт.

Сахар-песок 300 гр.

Мята свежая по вкусу

Шаги 45 мин.

Лимонад из апельсинов легко можно приготовить в домашних условиях. Тщательно промываем фрукты и мяту, даем компонентам время обсохнуть. Цитрусы разрезаем пополам и выдавливаем из них сок. В кастрюле доводим до кипения пол-литра воды, забрасываем корки апельсина и лимона, а также сахар – держим на конфорке до полного растворения сладких кристаллов, остужаем. Ароматный сироп процеживаем при помощи сита с мелкими отверстиями. Объединяем свежевыжатый сок с сиропом. Стаканы наполняем цитрусовым «раствором» на треть, добавляем мяту и вливаем охлажденную минералку – даем постоять пару минут. Подаем напиток к столу и наслаждаемся!

Домашний лимонад из апельсинов и лимонов

Домашний лимонад из апельсинов и лимонов – это безумно вкусный напиток, для готовки которого нам потребуются исключительного простые и доступные ингредиенты, которые всегда есть под рукой. Несмотря на небольшое количество фруктов, лимонад получается очень насыщенным!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Апельсины – 1 шт.

Лимоны – ½ шт.

Вода – 1,2 л.

Сахар-песок – ½ ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Цитрусы ополаскиваем и насухо промакиваем бумажными полотенцами, снимаем цедру и используем ее для приготовления других яств.

Шаг 2. Фрукты нарезаем четверть кольцами и высыпаем в сотейник.

Шаг 3. Следом всыпаем сахар и заливаем компоненты водой.

Шаг 4. Варим состав в течение 15 минут с момента закипания.

Шаг 5. Лимонад переливаем в графин и остужаем, после приступаем к дегустации!

Лимонад из апельсинов, мяты и лимона

Лимонад из апельсинов, мяты и лимона – это освежающий напиток, который поможет вам не только утолить жажду, но и попробовать нечто совершенно новое и невероятно вкусное. В состав данного лимонада входят исключительно полезные компоненты, поэтому стаканчик можно предложить даже самым маленьким дегустаторам!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 15.

Ингредиенты:

Лимоны – 2 шт.

Апельсины – 1 шт.

Мята – 1 пучок.

Сахар-песок – 1 ст.

Вода – 3 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фрукты ополаскиваем и очищаем от кожуры, тщательно промываем мяту и стряхиваем излишки воды.

Шаг 2. Плоды разрезаем на несколько частей и старательно выжимаем сок.

Шаг 3. Достаем оставшуюся мякоть из фруктов.

Шаг 4. Кожуру произвольно нарезаем.

Шаг 5. В кипящую воду забрасываем кожуру, мякоть, листики мяты и сахарный песок – провариваем две минуты и даем время полностью остыть. Затем, смешиваем сок и сироп.

Шаг 6. Разливаем охлажденный напиток по бокалам и наслаждаемся!

Лимонад из замороженных апельсинов

Лимонад из замороженных апельсинов готовится немного дольше, чем напиток из свежих фруктов, так как требуется время для заморозки. Однако, проводя эту манипуляцию, мы полностью избавимся от горечи, содержащейся в плотных шкурках цитрусов.

Время готовки – 2 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Вода – 1,5-2 л.

Апельсины – 250 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Кислота лимонная – 1-2 щепотки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые апельсины убираем на полку морозильной камеры на полтора-два часа, затем даем им немного времени оттаять.

Шаг 2. Режем фрукты на произвольные дольки среднего размера.

Шаг 3. Дольки измельчаем в чаше блендера.

Шаг 4. Полученное пюре заливаем 500 миллилитрами теплой воды и настаиваем в течение 10-15 минут.

Шаг 5. Затем состав процеживаем.

Шаг 6. Всыпаем в концентрат лимонную кислоту и сахар – активно перемешиваем.

Шаг 7. Вливаем оставшуюся порцию воды, забрасываем кубики льда и дегустируем!

Апельсиновый лимонад с лаймом

Апельсиновый лимонад с лаймом – это именно то, что необходимо попробовать каждому, особенно во время летнего солнцепека! Цитрусовые фрукты настолько хорошо сочетаются между собой, что мы заранее рекомендуем готовить вам сразу несколько графинов!

Время готовки – 25 ч.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Апельсин – 1 шт.

Лайм – ½ шт.

Сахар-песок – 150 гр.

Вода – 2 л.

Кислота лимонная – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. За сутки до начала готовки убираем апельсин в морозилку, после слегка размораживаем и нарезаем, пробиваем при помощи блендера.

Шаг 2. Мякоть заливаем прохладной водой (литр) и настаиваем в течение 10 минут.

Шаг 3. Раствор процеживаем и смешиваем жидкость с лимонкой и сахарным песком.

Шаг 4. Выдавливаем сок из лайма и переливаем в сироп вместе с оставшимся литром воды.

Шаг 5. Перемешиваем для равномерного распределения, охлаждаем на полке холодильника и дегустируем!

Лимонад из апельсинов без варки

Лимонад из апельсинов без варки – это не только безумно вкусный и ароматный напиток, но еще и полезный, потому как цитрусы не проходят никакую тепловую обработку и сохраняют в себе максимальное количество витамина С и других веществ, которые поднимают иммунитет.

Время готовки – 13 ч.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Апельсины – 4-5 шт.

Сахар-песок – 500-700 гр.

Вода – 9-10 л.

Лимоны – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые цитрусы обдаем кипятком и на 8 часов кладем в морозилку.

Шаг 2. Далее фрукты размораживаем и нарезаем произвольными дольками.

Шаг 3. Апельсиновые ломтики прокручиваем через решетку мясорубки.

Шаг 4. Полученную массу заливаем водой и оставляем в покое на 15-20 минут. По истечении времени, раствор процеживаем и смешиваем с соком лимона и сахаром – тщательно перемешиваем.

Шаг 5. Охлажденный лимонад разливаем по стаканам и наслаждаемся!