Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить лимонад с желе. Желе можно использовать и покупное, и домашнее. Главное, чтобы по структуре оно было не слишком плотным. А со вкусом желе вы можете поэкспериментировать, каждый раз получая новый лимонад!
Блюдо: Напитки / Лимонад
Состав / Ингредиенты:
- Вода газированная 600 Миллилитров
- Лимон 1/2 Штуки
- Лайм 1/2 Штуки
- Сироп топинабмура По вкусу
- Желе 200-250 Грамм (малиновое)
Количество порций 2
Калорийность
279 ккал
Калорийность
10 г
Белки
1 г
Жиры
60 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лимонад с желе»
Подготовьте все ингредиенты.
Из лайма и лимона выжмите сок.
Влейте цитрусовый сок в газированную воду, добавьте сироп топинамбура по вкусу, перемешайте.
Желе нарежьте кубиками.
Выложите в стакан для подачи желе. Между слоями можно добавить лёд или замороженную ягоду. Влейте лимонад.
Лимонад с желе готов!