Лимонад с желе

По
Admin
-
0
39

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить лимонад с желе. Желе можно использовать и покупное, и домашнее. Главное, чтобы по структуре оно было не слишком плотным. А со вкусом желе вы можете поэкспериментировать, каждый раз получая новый лимонад!

Блюдо: Напитки / Лимонад

Состав / Ингредиенты:

  • Вода газированная 600 Миллилитров
  • Лимон 1/2 Штуки
  • Лайм 1/2 Штуки
  • Сироп топинабмура По вкусу
  • Желе 200-250 Грамм (малиновое)

Количество порций 2

Калорийность

279 ккал

Калорийность

10 г

Белки

1 г

Жиры

60 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лимонад с желе»

Лимонад с желе

Подготовьте все ингредиенты.

Лимонад с желе

Из лайма и лимона выжмите сок.

Лимонад с желе

Влейте цитрусовый сок в газированную воду, добавьте сироп топинамбура по вкусу, перемешайте.

Лимонад с желе

Желе нарежьте кубиками.

Лимонад с желе

Выложите в стакан для подачи желе. Между слоями можно добавить лёд или замороженную ягоду. Влейте лимонад.

Лимонад с желе

Лимонад с желе готов!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА