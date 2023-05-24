Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить лимонад с желе. Желе можно использовать и покупное, и домашнее. Главное, чтобы по структуре оно было не слишком плотным. А со вкусом желе вы можете поэкспериментировать, каждый раз получая новый лимонад!

Блюдо: Напитки / Лимонад

Состав / Ингредиенты:

Вода газированная 600 Миллилитров

Лимон 1/2 Штуки

Лайм 1/2 Штуки

Сироп топинабмура По вкусу

Желе 200-250 Грамм (малиновое)

Количество порций 2

Калорийность

279 ккал

Калорийность

10 г

Белки

1 г

Жиры

60 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лимонад с желе»

Подготовьте все ингредиенты.

Из лайма и лимона выжмите сок.

Влейте цитрусовый сок в газированную воду, добавьте сироп топинамбура по вкусу, перемешайте.

Желе нарежьте кубиками.

Выложите в стакан для подачи желе. Между слоями можно добавить лёд или замороженную ягоду. Влейте лимонад.

Лимонад с желе готов!