Лимонное ризотто

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить лимонное ризотто. Рис обязательно выбирайте арборио — специальный сорт риса для ризотто. Сливки можно заменить на кокосовые сливки, а также добавить немного белого вина для аромата.

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Фрукты / Лимон / Крупы / Рис
Блюдо: Горячие блюда / Ризотто

Состав / Ингредиенты:

  • Рис "Арборио" 80 Грамм
  • Бульон 240 Миллилитров
  • Сливки 10-25% 30-40 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Сыр Пармезан 30 Грамм (тертый)
  • Стебель сельдерея 1 Штука
  • Лук белый 1/2 Штуки
  • Масло сливочнoe 10 Грамм
  • Масло оливковое 15 Миллилитров
  • Лимон 1/2 Штуки

Количество порций 1

Калорийность

259 ккал

Калорийность

7 г

Белки

14 г

Жиры

27 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лимонное ризотто»

Лимонное ризотто

Подготовьте все ингредиенты.

Лимонное ризотто

Лимон обдайте кипятком, затем снимите цедру. Выжмите 1-2 ст.л. лимонного сока.

Лимонное ризотто

Соедините лимонный сок со сливками, цедрой и тертым сыром. Отложите смесь в сторону.

Лимонное ризотто

Разогрейте сковороду или кастрюлю со сливочным и растительным маслом. Добавьте мелко порубленный сельдерей и белый лук. Обжаривайте 3-4 минуты до прозрачности.

Лимонное ризотто

Добавьте рис и готовьте его еще около 2 минут без жидкости.

Лимонное ризотто

Затем понемногу начните вливать овощной бульон. Как только он будет выпариваться на средне-низком огне, вливайте новую порцию. Готовьте до мягкости риса.

Лимонное ризотто

В конце влейте сливки с лимонным соком и цедрой. Потомите еще 1-2 минуты и снимайте с плиты.

Лимонное ризотто

Лимонное ризотто готово, приятного вам аппетита!

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