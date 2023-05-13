Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить лимонное ризотто. Рис обязательно выбирайте арборио — специальный сорт риса для ризотто. Сливки можно заменить на кокосовые сливки, а также добавить немного белого вина для аромата.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Фрукты / Лимон / Крупы / Рис

Блюдо: Горячие блюда / Ризотто

Состав / Ингредиенты:

Рис "Арборио" 80 Грамм

Бульон 240 Миллилитров

Сливки 10-25% 30-40 Миллилитров

Соль По вкусу

Сыр Пармезан 30 Грамм (тертый)

Стебель сельдерея 1 Штука

Лук белый 1/2 Штуки

Масло сливочнoe 10 Грамм

Масло оливковое 15 Миллилитров

Лимон 1/2 Штуки

Количество порций 1

Калорийность

259 ккал

Калорийность

7 г

Белки

14 г

Жиры

27 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лимонное ризотто»

Подготовьте все ингредиенты.

Лимон обдайте кипятком, затем снимите цедру. Выжмите 1-2 ст.л. лимонного сока.

Соедините лимонный сок со сливками, цедрой и тертым сыром. Отложите смесь в сторону.

Разогрейте сковороду или кастрюлю со сливочным и растительным маслом. Добавьте мелко порубленный сельдерей и белый лук. Обжаривайте 3-4 минуты до прозрачности.

Добавьте рис и готовьте его еще около 2 минут без жидкости.

Затем понемногу начните вливать овощной бульон. Как только он будет выпариваться на средне-низком огне, вливайте новую порцию. Готовьте до мягкости риса.

В конце влейте сливки с лимонным соком и цедрой. Потомите еще 1-2 минуты и снимайте с плиты.

Лимонное ризотто готово, приятного вам аппетита!