Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить лимонное ризотто. Рис обязательно выбирайте арборио — специальный сорт риса для ризотто. Сливки можно заменить на кокосовые сливки, а также добавить немного белого вина для аромата.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Фрукты / Лимон / Крупы / Рис
Блюдо: Горячие блюда / Ризотто
Состав / Ингредиенты:
- Рис "Арборио" 80 Грамм
- Бульон 240 Миллилитров
- Сливки 10-25% 30-40 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Сыр Пармезан 30 Грамм (тертый)
- Стебель сельдерея 1 Штука
- Лук белый 1/2 Штуки
- Масло сливочнoe 10 Грамм
- Масло оливковое 15 Миллилитров
- Лимон 1/2 Штуки
Количество порций 1
Калорийность
259 ккал
Калорийность
7 г
Белки
14 г
Жиры
27 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лимонное ризотто»
Подготовьте все ингредиенты.
Лимон обдайте кипятком, затем снимите цедру. Выжмите 1-2 ст.л. лимонного сока.
Соедините лимонный сок со сливками, цедрой и тертым сыром. Отложите смесь в сторону.
Разогрейте сковороду или кастрюлю со сливочным и растительным маслом. Добавьте мелко порубленный сельдерей и белый лук. Обжаривайте 3-4 минуты до прозрачности.
Добавьте рис и готовьте его еще около 2 минут без жидкости.
Затем понемногу начните вливать овощной бульон. Как только он будет выпариваться на средне-низком огне, вливайте новую порцию. Готовьте до мягкости риса.
В конце влейте сливки с лимонным соком и цедрой. Потомите еще 1-2 минуты и снимайте с плиты.
Лимонное ризотто готово, приятного вам аппетита!