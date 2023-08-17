Этот роскошный пирог со сливочно-лимонной начинкой влюбляет в себя с первого же укуса! Ничего сложного в рецепте нет, а выходит такая вкуснятина, что не оторваться. Лимонный бисквит с кремом — это, пожалуй, самый нежный и воздушный торт, который мне доводилось пробовать. В заведениях его часто называют «Лимонником».

Этот торт чем-то похож на классический сметанник, но легкая лимонная нотка добавляет ему особого шарма. Каждый раз когда я готовлю этот незамысловатый десерт, близкие говорят, что это поистине ресторанное блюдо. А я и не спорю, ведь такое объедение действительно еще поискать надо.

Лимонный бисквит с кремом: нюансы приготовления

Сладость регулируйте под свой вкус, я люблю умеренно сладкие десерты, поэтому предварительно пробую как тесто, так и сам крем. Сметану лучше брать жирную, домашнюю — она молниеносно взбивается в густой крем. В магазинную сметану лучше добавить загуститель. При натирании кожуры лимона старайтесь не задеть белую часть кожуры, иначе цедра будет горчить.

Ингредиенты

Сметана800 г Яйцо6 шт. Лимон4 шт. Лимонная цедра по вкусу Сахар400 г Ванильный сахар20 г

Приготовление

Все лимоны хорошо промойте, а цедру натрите на мелкой терке. Затем разделите фрукты на дольки. Отделите мякоть от пленок, удалите косточки и отправьте в чашу блендера. Смешайте лимоны с сахаром (8 ст. ложек). Перебейте всё блендером в течение нескольких минут. Сироп для бисквита готов. Белки отделите от желтков. Добавьте в белки щепотку соли и взбейте их до густой устойчивой пены. Затем тщательно взбейте и желтки. Отправьте в белки 3 ст. л. сахара и 10 г ванильного сахара (щепотку ванили). Взбейте их блендером до устойчивых пиков. Также перебейте желтки с 3 ст. л. сахара и смешайте с парой ложек взбитых белков. Аккуратно перемешайте массу силиконовой лопаткой. Затем просейте в нее 6 ст. л. муки и перемешайте лопаткой снизу вверх. Всю эту массу отправьте в оставшиеся белки и перемешайте до однородности. Добавьте 1 ч. л. цедры. Дно формы застелите пергаментом, отправьте туда тесто и разровняйте, сделав в центре небольшое углубление. Выпекайте бисквит в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут. Готовый бисквит переверните на решетку и дайте ему остыть. Затем разрежьте его на 3 равных части. Все коржи нужно щедро пропитать ранее приготовленным лимонным сиропом. В сметану добавьте 150–200 г сахара и взбивайте около 2 минут на средней скорости. Постарайтесь это делать так, чтобы сахар максимально растворился. Затем всыпьте загуститель и цедру лимона (1 ч. л.). Взбивайте массу еще около минуты. Соберите торт: смажьте каждый корж большим количеством крема. Бока и верх десерта покройте кремом полностью. Сверху посыпьте торт лимонной цедрой и кокосовой стружкой. В конце украсьте всё дольками лимона.

Чтобы как-то разнообразить начинку для этого лимонного бисквита, рекомендую добавить в крем мелко нарезанный ананас, персик либо вишню без косточек. Приятного аппетита! Также читайте, как приготовить шикарный муссовый десерт со сливками и шоколадом.