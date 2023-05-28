Описание приготовления:

Готовится лимонный кекс на йогурте очень просто. Причем, степень его "лимонности" вы можете регулировать сами. Можно не заливать сироп в кекс или добавить в тесто больше цедры. В любом случае будет вкусно!

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Фрукты / Лимон / Молочные продукты / Йогурт

Блюдо: Выпечка / Кексы

Состав / Ингредиенты:

Йогурт 150 Грамм (высокой жирности)

Яйца 2 Штуки

Сахар 200 Грамм (150 грамм — в тесто, 50 грамм — в сироп)

Масло сливочнoe 100 Грамм

Мука пшеничная 250 Грамм

Лимон (сок и цедра) 1 Штука (крупный)

Сахарная пудра 100 Грамм

Разрыхлитель 2 Чайных ложки

Ванильный сахар 5 Грамм

Количество порций 10

Калорийность

323 ккал

Калорийность

4 г

Белки

17 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лимонный кекс на йогурте»

Возьмите ингредиенты для приготовления кекса.

В миску разбейте яйца и всыпьте обычный сахар и ванильный.

Миксером или венчиком взбейте яйца с сахаром.

Добавьте йогурт и перемешайте.

Добавьте растопленное сливочное масло.

Всыпьте разрыхлитель и муку.

Перемешайте тесто и добавьте цедру лимона. Еще раз перемешайте. Тесто для кекса готово.

Выложите тесто в форму для кекса.

Выпекайте кекс в духовке, разогретой до 175-180 градусов, 40-45 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой. При накалывании в середине кекса она должна выйти сухой.

Приготовьте сироп. 30-40 мл. лимонного сока перемешайте с 50 грамм сахара. Подогрейте до полного растворения сахара. В горячем кексе сделайте проколы деревянной шпажкой и залейте в отверстия сироп. Перемешайте сахарную пудру с тремя чайными ложками лимонного сока. Этой глазурью покройте остывший кекс.

Лимонный кекс на йогурте готов. Нарежьте и подавайте к столу.