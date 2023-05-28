Описание приготовления:
Готовится лимонный кекс на йогурте очень просто. Причем, степень его "лимонности" вы можете регулировать сами. Можно не заливать сироп в кекс или добавить в тесто больше цедры. В любом случае будет вкусно!
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Фрукты / Лимон / Молочные продукты / Йогурт
Блюдо: Выпечка / Кексы
Состав / Ингредиенты:
- Йогурт 150 Грамм (высокой жирности)
- Яйца 2 Штуки
- Сахар 200 Грамм (150 грамм — в тесто, 50 грамм — в сироп)
- Масло сливочнoe 100 Грамм
- Мука пшеничная 250 Грамм
- Лимон (сок и цедра) 1 Штука (крупный)
- Сахарная пудра 100 Грамм
- Разрыхлитель 2 Чайных ложки
- Ванильный сахар 5 Грамм
Количество порций 10
Калорийность
323 ккал
Калорийность
4 г
Белки
17 г
Жиры
38 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лимонный кекс на йогурте»
Возьмите ингредиенты для приготовления кекса.
В миску разбейте яйца и всыпьте обычный сахар и ванильный.
Миксером или венчиком взбейте яйца с сахаром.
Добавьте йогурт и перемешайте.
Добавьте растопленное сливочное масло.
Всыпьте разрыхлитель и муку.
Перемешайте тесто и добавьте цедру лимона. Еще раз перемешайте. Тесто для кекса готово.
Выложите тесто в форму для кекса.
Выпекайте кекс в духовке, разогретой до 175-180 градусов, 40-45 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой. При накалывании в середине кекса она должна выйти сухой.
Приготовьте сироп. 30-40 мл. лимонного сока перемешайте с 50 грамм сахара. Подогрейте до полного растворения сахара. В горячем кексе сделайте проколы деревянной шпажкой и залейте в отверстия сироп. Перемешайте сахарную пудру с тремя чайными ложками лимонного сока. Этой глазурью покройте остывший кекс.
Лимонный кекс на йогурте готов. Нарежьте и подавайте к столу.