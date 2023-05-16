Сегодня я вам с радостью поведаю, как всего из литра молока сотворить просто шикарный лимонный крем. По сути он готовится не дольше 5 минут. После — нужно просто охладить. Поверьте, этот лимонный мусс на молоке настолько необычный, насыщенный и вкусный, что его хочется готовить через день. Мои домашние не дадут соврать!

Что скрывать, с подобными сладостями нужно хорошо повозиться. Рецепт ниже, в отличие от других, займет у вас минимум времени, а основой станут самые обычные продукты из ближайшего ларька. Кстати, такой лимонный мусс-суфле очень популярен на юге Франции. Возможно, именно оттуда это лакомство перекочевало и к нам.

Какой на вкус лимонный мусс на молоке

Уверяю: результат вам понравится на все 100 %! Готовый десерт получается необыкновенно нежным, воздушным, буквально тающим во рту. Вкус же в меру сладкий, с уместной кислинкой. Любителям экстравагантных сладостей рекомендую в конце натереть в каждый стакан немного молочного шоколада. Прекрасным дополнением станут и миндальные лепестки. Экспериментируйте, дорогие!

Ингредиенты

Лимон1 шт. Молоко1 л Кукурузный крахмал20 г Ванильный пудинг20 г Сахар3 ст. л. Корица по вкусу

Приготовление

В сотейник налейте молоко, добавьте кукурузный крахмал. Затем всыпьте цедру и ванильный пудинг в порошке. Если любите более сладкие десерты, добавьте еще 2–3 ложки сахара. Поставьте смесь на слабый огонь, не спеша помешивая венчиком. Как только масса загустеет (примерно через 3 минуты), снимите ее с плиты. Влейте сок одного лимона и тщательно перемешайте всё ложкой. Разлейте десерт по стаканам и охладите в холодильнике на протяжении 2 часов.

Чтобы придать десерту более пряный вкус, добавьте чуточку корицы на этапе загустения. Невероятный лимонный крем готов! Используйте его для любой выпечки или ешьте просто так. С кофе сочетается просто на ура. Ранее мы также писали, как приготовить аппетитное муссовое пирожное с карамелью.